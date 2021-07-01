Стартовых комплектаций Geely Atlas Pro придется ждать до 2022 года
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Заказчикам машины будут переданы после 2 августа 2021 года, как только будет дан старт официальным продажам новинки. При этом, как уже информировал наш портал, прием этих самых заказов стартовал в минувший вторник.
«Завод постепенно наращивает мощность производства Atlas Pro, - отметил Александр Волынский. – Автомобилей в перспективе должно хватить всем». И на это, как отметил эксперт в беседе с корреспондентом 110km.ru, не повлияет даже мировой кризис с электронными компонентами.
Напомним, что на «конвейере «БелДжи» в настоящее время осуществляется сборка двух других кроссоверов Geely – Coolray и Atlas. Последний автомобиль сохранит белорусскую производственную прописку как минимум до конца текущего года. То есть «родственники» будут выпускаться параллельно.
Atlas Pro внешне сильно похож на своего «простого» собрата, но он чуть крупнее: длина – 4544 мм (+25 мм), дорожный просвет – 171 мм (+8 мм) и позиционируется чуть выше. Об этом, кстати, недвусмысленно говорит цена «прошечки» - 2 119 990 рублей за версию Flagship и 2 184 990 рублей за Flagship+. Для сравнения: стоимость обычного Atlas стартует с отметки 1 401 990 рублей.
Это, если так можно выразиться, верхние комплектации Atlas Pro, оснащенные «от и до». Именно с них российский филиал Geely Motors и решил начать продажи нового SUV. Более простые, а, значит, куда более доступные по цене комплектации приедут в Россию не раньше 2022 года.
- 1 495 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
- 1 545 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
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- 1 199 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 410 508 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 289 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
- 1 628 000 РGeely Atlas 2021 в Москве
- 1 450 000 РGeely Atlas 2021 в Москве
- 1 525 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
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