Свадьба газелиста: в Челябинской области заметили необычной свадебный кортеж
Фото: vk.com/inzidentmiass
Другие указывали, что главная проблема возникнет после вопроса «А шампанское в какой машине?», ведь придется, бежать расчехлять. Другие, более опытные «газелисты» говорили, что в автомобилях наверняка есть термобудка-холодильник, а в кузове – столы и диваны. Третьи резюмировали: «Чему удивляться? Типичная Россия?».
Подобные свадьбы «газелистов», хотя и редкое явление, но не уникальное. Еще в 2011 году молодожены рассказывали журналистам в Ирбите (Свердловская область), почему они выбрали такой необычный транспорт. В 2017 году свадебный кортеж «ГАЗелей» проехал по улицам Омска, в 2019-м около десятка нарядных «ГАЗелей» засняли в Рязани.
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