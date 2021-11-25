Техосмотр: так отменили или нет?
Чисто гипотетически, если автомобиль попадёт в ДТП из-за технических проблем, отсутствие техосмотра сейчас может стать дополнительным поводом для отказа в выплате по страховке, так как закон формально обязывает его (осмотр) проходить. Впрочем, по техническим причинам аварии, прямо скажем, случаются редко.
Законопроект об отмене техосмотра уже принят в Госдуме в первом чтении. До того, как отмена вступит в силу, нужно ещё несколько этапов. Теоретически законопроект может их не пройти, но, поскольку, сами чиновники заявляют о скорой отмене, это крайне маловероятно. Поэтому, скорее всего, техосмотр отменят и официально.
Впрочем, не обошлось без очередного подвоха. Согласно тем нормам, которые сейчас находятся в работе у депутатов, техосмотр всё же придётся проходить в том случае, если вы покупаете б/у автомобиль, и он старше 4-х лет. Без этого нельзя будет поставить такую машину на учёт. Казалось бы, можно просто полностью отменить эту странную процедуру. Но нет.
Учтите, что всё вышесказанное касается только мотоциклов и легковых автомобилей, которые используются в личных целях. Такси, учебным и служебным машинам, грузовикам, автобусам – всем им техосмотр нужен, и отменять его для них никто не собирается. За непрохождение предусмотрен штраф в 2 000 рублей.
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