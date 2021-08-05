ТОП-10 новых седанов таких же быстрых, как суперкары
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Время, когда сумасшедшая скорость была исключительной прерогативой суперкаров прошло. Сегодня ситуация изменилась, автомобильные технологии продолжают стирать границы между суперкарами и более традиционными автомобиля, такими как семейные седаны. Теперь нет ничего необычного в седане мощностью превышающей некоторые спорткары. Эволюция продолжается с такими автомобилями, как Tesla Model S Plaid и Panamera Turbo S E-Hybrid. Обратите внимание на некоторые из этих седанов, которые в настоящее время считаются одними из самых быстрых на рынке.
Mercedes-Benz AMG GT63S
Этот «немец» показывает все возможности седана премиум-класса. У него 4 двери, место сзади для пассажиров вполне достаточно, как и места для багажа. Но он очень дорогой. Цены начинаются от 160 000 долларов (12 млн рублей). Тем не менее, скорость 60 миль в час (96,5 км/ч) он достигает за 2,9 секунды, а максимальная скорость красуется на отметке 195 миль в час (314 км/ч). Mercedes-Benz AMG-GT63s оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с. и 664 фунт-фут крутящего момента.
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Этот автомобиль разгоняется до 60 миль в час как раз к тому времени, когда вы произнесете его полное название. Panamera Turbo S E-Hybrid может разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды благодаря совместной выходной мощности двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя в 690 л.с. Седан находится на вершине модельного ряда Panamera, а с программой Porsche Exclusive Manufaktur доступны эксклюзивные роскошные элементы отделки.
BMW M5 CS
BMW M5 CS 2022 года — это хардкорный вариант и без того экстремального семейства M5 от подразделения BMW Motorsport. Это самый мощный серийный дорожный автомобиль BMW M когда-либо созданный с поистине впечатляющими возможностями. Седан оснащен двухцилиндровым двигателем V8 мощностью 635 л.с. этого достаточно, чтобы разогнать роскошный автомобиль весом 4023 фунта (1825 кг) до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 миль/ч (306 км/ч). Этот седан значительно быстрее, чем Aston Martin Vantage или Ferrari Roma!
Tesla Model S Plaid
Этот электромобиль уже претендовал на звание самого быстрого седана в мире. И действительно, это один из самых быстрых автомобилей на сегодняшний день. Электрическая трансмиссия, может обеспечивать ошеломляющую мощность до 1020 л.с. и 1050 фунт-фут крутящего момента. Разгон от 0 до 60 миль в час может достигается всего за 2,1 секунды. Для сравнения, Bugatti Chiron нужно 2,4 секунды, чтобы достигнуть таких же показателей.
Dodge Charger Hellcat Redeye Widebody
Пожалуй, нет ничего более экстремального, чем этот автомобиль. У широкофюзеляжного маслкара достаточно мощности, чтобы соперничать с традиционными суперкарами. Снаряженная масса автомобиля составляет 4610 фунтов (2000 кг), но 6,2-литровый V8 мотор с наддувом развивает почти 800 л.с. и 707 Нм крутящего момента, и этого достаточно чтобы до 60 миль в час разогнаться за 3,5-секунды. Максимальная скорость маслкара ограничена на отметке 203 миль в час (326 км/ч). При этом, в автомобиле с комфортом могут разместиться 5 взрослых, а в багажнике достаточно места для вещей.
Audi RS5 Sportback
RS5 Sportback присоединился к семейству Audi только в 2019 году, но его разработка это многолетний опыт Audi в создании автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками. Модель 2021 года получила 2,9-литровый шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, развивающий 444 л.с. и 443 фунт-фут крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Этого достаточно, чтобы разогнать седан до 100 км/ч за 3,8 секунды.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Этот итальянский красавец один из самых элегантных седанов, представленных сегодня на рынке, с выдающимися характеристиками. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio в настоящее время оснащен двигателем V6 мощностью 505 л.с. и 443 фунт-фут крутящего момента, этого достаточно, чтобы разогнать итальянский седан до 60 миль в час за 3,8 секунды.
Mercedes-Benz C63s AMG
Еще один спринтер, который разгоняется от 0 до 60 миль в час менее чем за 4 секунды. Седан оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 503 л.с. и 516 фунт-фут крутящего момента. Силовой агрегат сочетается с модернизированной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur прекрасный пример того, как в седане может сочетаться роскошь и производительность. Модель существует с 2006 года, но в 2020 году автомобиль был полностью переработан. Модель обладает повышенным комфортом, который ожидает каждый покупатель от роскошного седана премиум-класса. Bentley Flying Spur оснащен W-12 с двойным турбонаддувом, который выдает 626 л.с. Это достаточно тяжелый автомобиль весом более 5 500 фунтов (2495 кг), но это не мешает разгоняться ему до 100 км/ч за 3,7 секунды.
BMW M760i
Как и Flying Spur, этот флагман BMW представляет собой роскошный седан с двухцилиндровым двигателем V12, который развивает безумные 601 л.с. и 627 фунт-фут крутящего момента. Это двигатель обладает достаточной мощностью, чтобы разогнать седан до 100 км/ч за 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена 194 миль в час (312 км/ч). Этот седан оставит за собой Ford Mustang GT и новую Supra.
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