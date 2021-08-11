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11 августа 2021, 12:32

ТОП-10 самых быстрых суперкаров

Автоконцерны, выпускающие суперкары, постоянно повышают их производительность. Посмотрите на десять моделей у которых разгон от 0 до 60 миль в час (96,54 км/ч) занимает от 1.9 до 3 секунд.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров
ТОП 10 самых быстрых суперкаров

Быстрый старт, это одно из самых острых впечатлений, которое может предложить спортивный автомобиль. На протяжении многих лет производители автомобилей вели настоящую войну за создание самого быстрого автомобиля в мире.

В настоящее время самые быстрые серийные спортивные автомобили в мире могут разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, это действительно поразительный результат. Теперь перед многими производителями автомобилей стоит задача преодолеть барьер в 2.0 секунды, внедряя электродвигатели и в без того мощные суперкары. Давайте посмотрим на самые быстрые автомобили, доступные сейчас на мировом рынке.

Chevrolet Corvette Stingray Z51 2020 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.8 секунды

Современный Stingray это мощный суперкар, но еще более мощным его может сделать пакет Z51, который включает в себя шины с улучшенным сцеплением, усиленные тормоза и другие обязательные опции для спорткара. Когда в 2020 году был выпущен Corvette Stingray Z51, инженеры Chevrolet обещали захватывающий разгон от 0 до 60 за 3.0 секунды. Но независимые эксперты доказали, что достигнуть 60 миль в час можно и за 2.8 секунды.

Ferrari SF90 Stradale 2019 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.5 секунды

Все проекты, разработанные в Ferrari, воплощаются в жизнь без особых усилий. SF90 Stradale — это гибридный электромобиль с подзарядкой от сети. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, который соединен с одним или несколькими электродвигателями. Этому автомобилю достаточно две с половиной секунды, чтобы развить скорость 60 миль в час.

BMW M8 Competition 2019 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.5 секунды

Практически во всех моделях BMW чувствуется безупречный стиль и роскошь. Таким и получился M8 Competition — быстрым, брутальным и стильным. Двигатель внутреннего сгорания этой модели появился в результате десятилетий исследований и усовершенствований передовых технологий. 4,4-литровый мотор S63 V8 с двойным турбонаддувом развивает около 600 л.с. Это позволяет купе M8 Competition разгоняться от 0 до 60 миль в час за 2.5 секунды.

McLaren P1 2015 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.6 секунды

Европейские автопроизводители всегда питали особую симпатию к легковым автомобилям. В McLaren P1 2015 года использовались самые лучшие и легкие материалы для корпуса и компонентов. Гибридный гиперкар оснащен 3,8-литровым двигателем V8, который соединен с электрическим агрегатом, обеспечивающим общую мощность в 914 л.с. и 664 фунт-фут крутящего момента.

Nissan GT-R Nismo 2020 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.4 секунды

Японские автомобили имеют прекрасную репутацию в плане создания надежных транспортных средств. Похоже, что одним из самых ярких примеров является Nissan GT-R Nismo 2020 года, который считается одним из самых быстрых автомобилей в мире. Твин-турбо V6 выдает 600 л.с. и до 60 миль в час разгоняет автомобиль за 2.4 секунды.

Dodge Challenger SRT Demon 2018 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.3 секунды

Когда автомобиль был впервые представлен в 1970 году, Dodge Challenger не просто предлагал альтернативу пони-карам или маслкарам. Его цель заключалась в том, чтобы бросить вызов всем остальным конкурентам. Challenger с двигателем HEMI, по сути, является одним из самых популярных маслкаров всех времен. Dodge Challenger SRT Demon 2018 года имеет 6,2-литровый HEMI V8 SRT мощностью 808 л.с. и 770 фунт-фут крутящего момента.

Lamborghini Huracán Performante 2018 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.3 секунды

Lamborghini Huracán Performante предназначен для очень состоятельной публики. Компания решила сохранить традицию создания высококачественного 5,2-литрового двигателя внутреннего сгорания V10 мощностью 640 л.с. Кроме того, подвеска, интеллектуальные функции гидроусилителя и продвинутая система ALA сделали Huracan Performante одним из самых быстрых автомобилей в мире, одобренных для использования на дорогах.

Porsche 911 Turbo S 2021 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.2 секунды

Сегодня Porsche 911 Turbo S 2021 года является одним из самых быстрых автомобилей, которые когда-либо появлялись на дорогах. Модель оснащена двигателем мощностью 640 л.с. и до 96,54 км/ч разгоняется за 2.2 секунды.

Porsche 918 Spyder 2015 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.1 секунды

911 Turbo S можно считать блестящим образцом механического искусства, поскольку он обеспечивает выдающуюся производительность. Porsche 918 Spyder 2015 года оснащен менее традиционной гибридной системой трансмиссии. Монокок и сиденья из углеродного волокна, а также многочисленные алюминиевые детали делают этот легкий гиперкар одним из самых амбициозных автомобилей, которые когда-либо производил Porsche. Гибридный 4,6-литровый двигатель работает в паре с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и развивает 887 л.с.

Tesla Model S Plaid 2021 года. Разгон 0-60 миль в час за 1.9 секунды

Несмотря на бесконечные усилия производителей автомобилей по созданию сверхмощных моделей с двигателями внутреннего сгорания, нужно признать, что на данный момент некоторые результаты недостижимы без помощи электродвигателей. Tesla Model S Plaid 2021 года может преодолеть 2.0-секундный барьер при спринте от 0 до 60 миль в час. Стоит ли говорить, что максимальная мощность всех трех двигателей составляет 1020 л.с.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Porsche 918 Spyder, Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Lamborghini Huracan, Dodge Charger, Nissan GT-R (от 6 050 000 Р), McLaren P1, BMW M8 (от 11 010 000 Р), Ferrari SF90 Stradale, Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
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