ТОП-10 самых быстрых суперкаров
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Быстрый старт, это одно из самых острых впечатлений, которое может предложить спортивный автомобиль. На протяжении многих лет производители автомобилей вели настоящую войну за создание самого быстрого автомобиля в мире.
В настоящее время самые быстрые серийные спортивные автомобили в мире могут разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, это действительно поразительный результат. Теперь перед многими производителями автомобилей стоит задача преодолеть барьер в 2.0 секунды, внедряя электродвигатели и в без того мощные суперкары. Давайте посмотрим на самые быстрые автомобили, доступные сейчас на мировом рынке.
Chevrolet Corvette Stingray Z51 2020 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.8 секунды
Современный Stingray это мощный суперкар, но еще более мощным его может сделать пакет Z51, который включает в себя шины с улучшенным сцеплением, усиленные тормоза и другие обязательные опции для спорткара. Когда в 2020 году был выпущен Corvette Stingray Z51, инженеры Chevrolet обещали захватывающий разгон от 0 до 60 за 3.0 секунды. Но независимые эксперты доказали, что достигнуть 60 миль в час можно и за 2.8 секунды.
Ferrari SF90 Stradale 2019 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.5 секунды
Все проекты, разработанные в Ferrari, воплощаются в жизнь без особых усилий. SF90 Stradale — это гибридный электромобиль с подзарядкой от сети. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, который соединен с одним или несколькими электродвигателями. Этому автомобилю достаточно две с половиной секунды, чтобы развить скорость 60 миль в час.
BMW M8 Competition 2019 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.5 секунды
Практически во всех моделях BMW чувствуется безупречный стиль и роскошь. Таким и получился M8 Competition — быстрым, брутальным и стильным. Двигатель внутреннего сгорания этой модели появился в результате десятилетий исследований и усовершенствований передовых технологий. 4,4-литровый мотор S63 V8 с двойным турбонаддувом развивает около 600 л.с. Это позволяет купе M8 Competition разгоняться от 0 до 60 миль в час за 2.5 секунды.
McLaren P1 2015 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.6 секунды
Европейские автопроизводители всегда питали особую симпатию к легковым автомобилям. В McLaren P1 2015 года использовались самые лучшие и легкие материалы для корпуса и компонентов. Гибридный гиперкар оснащен 3,8-литровым двигателем V8, который соединен с электрическим агрегатом, обеспечивающим общую мощность в 914 л.с. и 664 фунт-фут крутящего момента.
Nissan GT-R Nismo 2020 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.4 секунды
Японские автомобили имеют прекрасную репутацию в плане создания надежных транспортных средств. Похоже, что одним из самых ярких примеров является Nissan GT-R Nismo 2020 года, который считается одним из самых быстрых автомобилей в мире. Твин-турбо V6 выдает 600 л.с. и до 60 миль в час разгоняет автомобиль за 2.4 секунды.
Dodge Challenger SRT Demon 2018 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.3 секунды
Когда автомобиль был впервые представлен в 1970 году, Dodge Challenger не просто предлагал альтернативу пони-карам или маслкарам. Его цель заключалась в том, чтобы бросить вызов всем остальным конкурентам. Challenger с двигателем HEMI, по сути, является одним из самых популярных маслкаров всех времен. Dodge Challenger SRT Demon 2018 года имеет 6,2-литровый HEMI V8 SRT мощностью 808 л.с. и 770 фунт-фут крутящего момента.
Lamborghini Huracán Performante 2018 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.3 секунды
Lamborghini Huracán Performante предназначен для очень состоятельной публики. Компания решила сохранить традицию создания высококачественного 5,2-литрового двигателя внутреннего сгорания V10 мощностью 640 л.с. Кроме того, подвеска, интеллектуальные функции гидроусилителя и продвинутая система ALA сделали Huracan Performante одним из самых быстрых автомобилей в мире, одобренных для использования на дорогах.
Porsche 911 Turbo S 2021 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.2 секунды
Сегодня Porsche 911 Turbo S 2021 года является одним из самых быстрых автомобилей, которые когда-либо появлялись на дорогах. Модель оснащена двигателем мощностью 640 л.с. и до 96,54 км/ч разгоняется за 2.2 секунды.
Porsche 918 Spyder 2015 года. Разгон 0-60 миль в час за 2.1 секунды
911 Turbo S можно считать блестящим образцом механического искусства, поскольку он обеспечивает выдающуюся производительность. Porsche 918 Spyder 2015 года оснащен менее традиционной гибридной системой трансмиссии. Монокок и сиденья из углеродного волокна, а также многочисленные алюминиевые детали делают этот легкий гиперкар одним из самых амбициозных автомобилей, которые когда-либо производил Porsche. Гибридный 4,6-литровый двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и развивает 887 л.с.
Tesla Model S Plaid 2021 года. Разгон 0-60 миль в час за 1.9 секунды
Несмотря на бесконечные усилия производителей автомобилей по созданию сверхмощных моделей с двигателями внутреннего сгорания, нужно признать, что на данный момент некоторые результаты недостижимы без помощи электродвигателей. Tesla Model S Plaid 2021 года может преодолеть 2.0-секундный барьер при спринте от 0 до 60 миль в час. Стоит ли говорить, что максимальная мощность всех трех двигателей составляет 1020 л.с.
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