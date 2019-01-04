4 января 2019, 18:02
ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона
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Джереми Кларксон, некогда звезда программы Top Gear, а сейчас ведущий шоу The Grand Tour, ведет колонку в британской газете The Sunday Times. По итогам каждого года он составляет рейтинг лучших и худших автомобилей. К числу первых журналист отнес только мощные спорткары. Аутсайдерами стали машины масс-сегмента.
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Третье место среди худших машин досталось бюджетному кроссоверу Dacia Duster второго поколения за «уродскую внешность и чахлый мотор». На четвертой позиции оказался хотч-хэтч Mini 1499 GT за неудачную подвеску. Пятое место заслужил универсал Volvo V60, который неприятно удивляет маломощным двигателем и всем своим видом кричит об отсутствии сексуальной жизни у автовладельца.
На противоположном полюсе оказались Lamborghini, Porsche, Alpina, Aston Martin и Bentley. Лучшим автомобилем года журналист назвал Lamborghini Huracan Performante. Ему достались пять звезд из пяти возможных по личной шкале Кларксона. Остальные автомобили из ТОП-5 набрали по четыре звезды. На втором месте расположился Porsche 911 GT2 RS. На третьем - «заряженная» версия BMW 5-Series - Alpina B5. Четвертым стал Aston Martin Vantage, а пятым - Bentley Continental GT.
Комментарии
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
Отличная динамика и управляемость при очень комфортной, без пробоев, подвеске. Проблем нет, настоящее качество Вольво, реально совмещающее спортивный характер и кузов-универсал.
Хорошая машина, мне бы такую.
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