4 января 2019, 18:02

ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона

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Джереми Кларксон, некогда звезда программы Top Gear, а сейчас ведущий шоу The Grand Tour, ведет колонку в британской газете The Sunday Times. По итогам каждого года он составляет рейтинг лучших и худших автомобилей. К числу первых журналист отнес только мощные спорткары. Аутсайдерами стали машины масс-сегмента.
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  ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона FIAT 500, Renault Duster, Audi Q8, MINI, Volvo V60 , Lamborghini Huracan, Alpina B5, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона FIAT 500, Renault Duster, Audi Q8, MINI, Volvo V60 , Lamborghini Huracan, Alpina B5, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона FIAT 500, Renault Duster, Audi Q8, MINI, Volvo V60 , Lamborghini Huracan, Alpina B5, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона FIAT 500, Renault Duster, Audi Q8, MINI, Volvo V60 , Lamborghini Huracan, Alpina B5, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона FIAT 500, Renault Duster, Audi Q8, MINI, Volvo V60 , Lamborghini Huracan, Alpina B5, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона
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Начнем с плохого. Самым неудачным автомобилем 2018 года, по мнению Джереми Кларксона, стала «заряженная» версия Fiat 500 – компактный Abarth 695 Rivale. Автомобиль отличается удивительно жесткой подвеской и плохой управляемостью. На втором месте антирейтинга оказался Audi Q8. Кроссовер хотя и удивил Кларксона технологичностью, но все равно достоин порицания вместе со своим прямым конкурентом - «ужасающим» BMW X6. Диагноз Кларксона: Audi Q8 – это автомобиль для тех, кто сошел с ума.

Третье место среди худших машин досталось бюджетному кроссоверу Dacia Duster второго поколения за «уродскую внешность и чахлый мотор». На четвертой позиции оказался хотч-хэтч Mini 1499 GT за неудачную подвеску. Пятое место заслужил универсал Volvo V60, который неприятно удивляет маломощным двигателем и всем своим видом кричит об отсутствии сексуальной жизни у автовладельца.

На противоположном полюсе оказались Lamborghini, Porsche, Alpina, Aston Martin и Bentley. Лучшим автомобилем года журналист назвал Lamborghini Huracan Performante. Ему достались пять звезд из пяти возможных по личной шкале Кларксона. Остальные автомобили из ТОП-5 набрали по четыре звезды. На втором месте расположился Porsche 911 GT2 RS. На третьем - «заряженная» версия BMW 5-Series - Alpina B5. Четвертым стал Aston Martin Vantage, а пятым - Bentley Continental GT.

Новости Фиат, Рено, Ауди, Мини, Вольво, Ламборджини, Альпина, Порше, Астон Мартин, Бентли 500, Дастер, Ку8, В60, Хуракан, Б5, 911 Каррера, Вантаж, Континенталь Джи Ти, ГТ
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум Volvo V60 Sports Wagon
Отличная динамика и управляемость при очень комфортной, без пробоев, подвеске. Проблем нет, настоящее качество Вольво, реально совмещающее спортивный характер и кузов-универсал.
Стас
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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ТОП-5 лучших и худших премьер 2018 года по версии Джерими Кларксона
{{material_125123}}Начнем с плохого. Самым неудачным автомобилем 2018 года, по мнению Джереми Кларксона, стала «заряженная» версия Fiat 500 – компактный Abarth 695 Rivale. Автомобиль отличается удивительно жесткой подвеской и плохой управляемостью. На втором месте антирейтинга оказался Audi Q8. Кроссовер хотя и удивил Кларксона технологичностью, но все равно достоин порицания вместе со своим прямым конкурентом - «ужасающим» BMW X6. Диагноз Кларксона: Audi Q8 – это автомобиль для тех, кто сошел с ума.Третье место среди худших машин досталось бюджетному кроссоверу Dacia Duster второго поколения за «уродскую внешность и чахлый мотор». На четвертой позиции оказался хотч-хэтч Mini 1499 GT за неудачную подвеску. Пятое место заслужил универсал Volvo V60, который неприятно удивляет маломощным двигателем и всем своим видом кричит об отсутствии сексуальной жизни у автовладельца.На противоположном полюсе оказались Lamborghini, Porsche, Alpina, Aston Martin и Bentley. Лучшим автомобилем года журналист назвал Lamborghini Huracan Performante. Ему достались пять звезд из пяти возможных по личной шкале Кларксона. Остальные автомобили из ТОП-5 набрали по четыре звезды. На втором месте расположился Porsche 911 GT2 RS. На третьем - «заряженная» версия BMW 5-Series - Alpina B5. Четвертым стал Aston Martin Vantage, а пятым - Bentley Continental GT.
2019-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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