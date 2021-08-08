ТОП-5 подержанных трехдверных кроссоверов
Фото: Suzuki
Фото: Honda
Фото: Land Rover
Фото: Lada
Второе место досталось Suzuki Grand Vitara. Кроссовер третьего поколения стал заметно современнее и в техническом плане, и в дизайне. К сожалению, трехдверная версия оснащена только 1,6-литровым бензиновым мотором на 105 л.с., «механикой» и полным приводом. На третьей строчке расположился еще один «японец». Трехдверная версия Honda HR-V благодаря пропорциям кузова и дизайну больше напоминает внедорожное спорткупе. Впрочем, под капотом стоит не слишком мощный 1,6-литровый бензиновый мотор, выдающий 105 или 125 л.с. Трансмиссия: «механика» или вариатор, привод –полный.
Четвертое место отдали британскому Land Rover Freelander. Неплохое оснащение портит сомнительная надежность автомобиля. На вторичном рынке можно встретить бензиновые версии с моторами на 115 и 180 сил, а также дизельный мощностью 100 или 110 л.с. Агрегаты сочетаются с «механикой» или «автоматом», привод – передний или полный. Замыкает ТОП-5 российская вездеходная «Нива» (Lada 4x4) с 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., механической коробкой передач и полным приводом.
- 829 000 РLand Rover Freelander 2009 в Москве
- 88 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1998 в Москве
- 760 000 РSuzuki Grand Vitara 2012 в Москве
- 269 000 РLand Rover Freelander 1998 в Москве
- 1 650 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
- 2 770 000 РToyota RAV4 2021 в Москве
- 365 000 РLand Rover Freelander 2003 в Москве
- 1 200 000 РToyota RAV4 2011 в Москве
- 1 499 000 РToyota RAV4 2013 в Москве
- 1 945 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
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