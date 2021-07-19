ТОП-5 самых популярных кроссоверов в США
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
В первом полугодии автосалоны США продали 8,35 млн автомобилей. Коллеги портала «Новые автомобили» изучили статистику продаж и составили ТОП-5 самых востребованных кроссоверов на американском рынке за период с января по июнь 2021 года.
Американцы оказались не большими патриотами своих машин, в данном списке нет ни одной модели созданной в США. Лидирует в списке японский кроссовер Toyota RAV4. На его долю пришлось 220 тыс. единиц. Рост продаж данной модели по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 20%.
На втором месте расположился опять «японец» — бестселлер прошлого года Honda CR-V. В первом полугодии 2021 года американцы купили 213 тысяч таких машин. Прирост в продажах составил 53%.
Третье место опять за моделью из страны Восходящего солнца — Nissan Rogue (X-trail). На его долю пришлось 182 тыс. проданных экземпляров, зато рост по сравнению с прошлым годом составил 70%.
Четвертое место досталось полноразмерному кроссоверу Toyota Highlander. Данную модель выбрали 144 тысячи покупателей в США. Интерес американцев к этой модели вырос на 82%.
Замыкает пятерку лидеров Subaru Forester с результатом 96 тысяч реализованных авто, что на 11,8% больше по сравнению с прошлогодними показателями.
- 375 000 РHonda CR-V 1999 в Москве
- 1 200 000 РHonda CR-V 2012 в Москве
- 830 000 РToyota RAV4 2007 в Москве
- 1 450 000 РHonda CR-V 2012 в Москве
- 1 545 000 РHonda CR-V 2014 в Москве
- 2 695 000 РToyota Highlander 2014 в Москве
- 1 740 000 РToyota Highlander 2013 в Москве
- 2 580 000 РToyota Highlander 2014 в Москве
- 799 000 РHonda CR-V 2008 в Москве
- 2 799 000 РToyota Highlander 2015 в Москве
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