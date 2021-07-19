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19 июля 2021, 11:27

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в США

В США в первом полугодии 2021 года объем продаж легковых автомобилей вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представляем пять самых востребованных кроссоверов, среди них нет ни одной американской модели.
Фото: auto.ru
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
Изображение загружается

Фото: auto.ru

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
Изображение загружается

Фото: auto.ru

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
Изображение загружается

Фото: auto.ru

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
Изображение загружается

Фото: auto.ru

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в США

В первом полугодии автосалоны США продали 8,35 млн автомобилей. Коллеги портала «Новые автомобили» изучили статистику продаж и составили ТОП-5 самых востребованных кроссоверов на американском рынке за период с января по июнь 2021 года.

Американцы оказались не большими патриотами своих машин, в данном списке нет ни одной модели созданной в США. Лидирует в списке японский кроссовер Toyota RAV4. На его долю пришлось 220 тыс. единиц. Рост продаж данной модели по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 20%.

На втором месте расположился опять «японец» — бестселлер прошлого года Honda CR-V. В первом полугодии 2021 года американцы купили 213 тысяч таких машин. Прирост в продажах составил 53%.

Третье место опять за моделью из страны Восходящего солнца — Nissan Rogue (X-trail). На его долю пришлось 182 тыс. проданных экземпляров, зато рост по сравнению с прошлым годом составил 70%.

Четвертое место досталось полноразмерному кроссоверу Toyota Highlander. Данную модель выбрали 144 тысячи покупателей в США. Интерес американцев к этой модели вырос на 82%.

Замыкает пятерку лидеров Subaru Forester с результатом 96 тысяч реализованных авто, что на 11,8% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р), Toyota Highlander (от 3 159 000 Р), Nissan Rogue, Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
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