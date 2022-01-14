ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России
Фото: Hyundai
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Renault
Фото: Toyota
Фото: Volkswagen
Замыкает тройку лидеров французский кроссовер Renault Duster, завершивший год с показателем 41,5 тыс. проданных автомобилей и внушительным ростом продаж несмотря на кризис автомобильных чипов. Сменивший весной поколение Duster увеличил продажи почти на треть (+31%). Четвертый результат продемонстрировал японский кроссовер Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 38,4 тыс. экземпляров, что на 6% больше по сравнению с 2020 годом. На пятой строчке в рейтинге самых популярных SUV в России расположился немецкий Volkswagen Tiguan с результатом 29,2 тыс. проданных машин (-11%).
- 1 850 000 РToyota RAV4 2015 в Зеленограде
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 980 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 1 475 000 РToyota RAV4 2021 в Москве
- 1 360 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 789 000 РRenault Duster 2012 в Москве
- 1 319 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 1 380 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 420 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 239 000 РRenault Duster 2017 в Москве
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