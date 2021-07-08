ТОП-7 лучших доступных автомобилей для молодых семей
Фото: life.ru
Фото: life.ru
Фото: life.ru
Фото: life.ru
Фото: life.ru
Фото: life.ru
Эксперты СберАвто подобрали семь моделей, которые подойдут для молодых семей с детьми. 110KM.RU сравнил цены, технические характеристики и объемы багажных отделений. Все модели находятся в ценовой категории до 2 млн рублей.
Lada Vesta SW
Стоимость Lada Vesta SW начинается от 855 900 рублей. Столько стоит комплектация Classic с мотором 1.6 л мощностью 106 л.с. и механической трансмиссией. Это достаточно современный автомобиль. В базовой комплектации идет подушка безопасности водителя и переднего пассажира, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиоподготовка. Vesta SW достаточно просторная модель с багажником 480 литров.
Škoda Rapid
Škoda Rapid в базовой комплектации Entry идет с мотором 1.6 MPI мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоит такая модель от 994 000 рублей. Объем багажного отделения составляет 530 литров, а если опустить спинки задних сидений, получится 1460 л. Это практичный и элегантный лифтбек.
Hyundai Creta
Hyundai Creta — это самый популярный российский кроссовер. В комплектации Standart дилеры за него просят от 1 147 000 рублей. В данном случае покупатель получает машину с мотором объемом 1.6 л мощностью 123 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Объем багажного отделения составляет 402 литра, а при сложенных задних сидениях 1396 л.
KIA Soul
KIA Soul в комплектации Classic стоит от 1 229 900 рублей. Это базовый вариант который предлагается с двигателем объемом 1.6 литра мощностью 123 л. c. и механической трансмиссией. Автомобиль имеет нестандартный молодежный дизайн. Владельцы отмечают просторный салон, надежность, экономичный двигатель и маневренность. В базовой комплектации стоят системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности.
KIA Ceed SW
KIA Ceed SW стоит значительно дороже. За базовую комплектацию Comfort придется выложить 1 474 900 рублей. За эти деньги вы получите бензиновый 1.6-литровый мотор мощностью 128 л. c. с механической коробкой передач. В стандартной комплектации идет иммобилайзер, боковые подушки и шторки безопасности, фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, круиз-контроль, кондиционер и аудиосистема с радио USB вход (6 динамиков). Объем багажника здесь составляет внушительных 625 литров, а если сложить задние сиденья, получится 1694 литра.
Nissan Qashqai
За новый Nissan Qashqai дилеры просят от 1 613 000 рублей. В комплектации XE стоит двухзонный климат-контроль, аудиосистема с AM/FM/CD/MP3, «Hands-free» и подогрев лобового стекла. Этот японский представитель класса SUV отличается неплохой управляемостью и адаптированностью к российским дорогам. Багажник здесь больше чем у Creta — 430/1585 л.
Škoda Kodiaq
Škoda Kodiaq в минимальной комплектации Active стоит 1 900 000 рублей. Кроссовер оснащен мотором 1.4 TSI 125 л.с., который в данном варианте сочетается с МКПП-6. Объем багажного отделения — 635 литров, а на заднем ряду комфортно смогут расположиться два детских автокресла и один из родителей. Среди дополнительных преимуществ – интеллектуальные системы безопасности.
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