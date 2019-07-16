Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
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Дороже-дешевле, короче-длиннее
В отличие от японского седана, пережившего на данный момент 6 поколений, конкурент из Страны утренней свежести довольствуется всего двумя генерациями (в РФ). Минувшей весной на мотор-шоу в Женеве показали рестайлинговый вариант Optima, притом, что в Корее автомобиль дебютировал в конце января под индексом K5. Свежесть оказалась подчеркнуто скромной – в виде легкой корректировки экстерьера и интерьера. Плюс добавлены некоторые опции.
Наших героинь объединяет российская производственная прописка. Правда, если Toyota еще много лет назад загрузила собой мощности петербургского сборочного предприятия, то Kia осела на янтарном берегу, на «Автоторе». Вопросов к отечественному качеству сборки Camry нет уже давно. Чего не скажешь об Optima. Мнения автолюбителей расходятся. Одни утверждают, что разницы между местной и корейской сборкой не существует. Другие твердят о том, что через определенное время использования авто, грубо говоря, превращается в «ведро с гайками». Истина, как водится, где-то посередине.
Внутренние особенности
У «Камри» 9 вариантов комплектаций, одна из которых – «Люкс Safety» доступна с двумя моторами на выбор и разными суммами ежемесячных выплат по кредиту. У «кореянки» выбор побольше – 11 комплектаций, включая «приспортивненную» GT, оснащенную 245-сильным турбомотором.
Шестой «релиз» Camry привлекает внимание буйством дизайнерских идей внутри, во главе которых асимметрия центральной консоли с 8-дюймовым экраном мультимедиа, оригинальным блоком климат-установки. Увесистый руль располагает трехспицевым ободом, сквозь который просматривается нарядная комбинация приборов из 2 «колодцев» и 7-дюймового дисплея бортового компьютера. Материалы отделки если не дорогие, то добротные. Передние кресла эргономичные, с развитым боковым профилем и набором регулировок. Сзади широкий диван, на котором, в принципе, свободно и комфортно. Есть центральный подлокотник, в хороших версиях в него встроен сенсорный блок управления «климатом» и «музыкой».
|Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 АТ
|2.5 л, 181 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.0 с, 210 км/ч
|4850 x 1825 x 1480 мм
|передний
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|1 681 000 руб
|Все характеристики
В плане изыска оформления интерьера «Оптима» проигрывает «японке». При этом оформление передней панели напрямую зависит от комплектации: в стандарте имеется трехспицевый мультируль с «пухлым» ободом и развитыми приливами. В исполнении Comfort баранка получает кожаную оплетку, а в GT Line и GT - усеченный в нижней части обод, красную прострочку и шильдик «GT». «Инструментарий» лаконичен и понятен: объединяет в себе несколько аналоговых шкал и 3,5-дюймовый экран бортового компьютера (начиная с версии Luxe и выше, идет 4,3-дюймовый).
Салон 5-местный. Передние кресла имеют широко расставленные валики боковой поддержки, длинную подушку и много регулировок, позволяющих без проблем найти оптимальную посадку людям любого роста. Электропривод, вентиляция и память – вещи опциональные. Спинка второго ряда складывается в соотношении «60:40», образуя почти что ровную площадку. В нише под фальшполом 510-литрового багажника - полноразмерная «запаска» плюс необходимые инструменты.
Сила на силу
|KIA Optima Luxe 2.4 AT
|2.4 л, 188 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.1 с, 210 км/ч
|4855 x 1860 x 1485 мм
|передний
|АИ-95, 8.3 л на 100 км
|1 704 900 руб
|Все характеристики
Есть еще 3,5-литровый V6 серии 2GR-FKS с комбинированным впрыском, впускным коллектором переменной длины, 60-градусным углом развала блока и фазовращателями на выпуске и впуске. Производительность хорошая (249 л.с. при 5000-6600 об/мин и 356 Нм при 4700 об/мин), едет быстро (7,7 секунды до «сотни»), но обходится мотор «в копеечку». 4-цилиндровым агрегатам положена 6АКПП, топовому мотору – 8-ступенчатая трансмиссия (привод у всех версий безальтернативный – на переднюю ось).
Силовая линейка Optima чуть ли не копия конкурента. Открывает ее также скромный 2-литровый 150-сильный (при 6500 об/мин) «атмосферник» MPI серии Nu с распределенным впрыском и 196 Нм крутящего момента при 4800 об/мин. Второй по ранжиру двигатель GDI фирменного семейства Theta II имеет объем 2,4 литра, чего хватает для производства 188 л.с. (при 6000 об/мин) и 241 Нм тяги при 4000 об/мин. Версия GT оснащается 2-литровой «четверкой» T-GDI серии Theta II, но предусмотрены турбонаддув и непосредственное «питание». Мощность - 245 л.с. при 6000 об/мин, тяга - 350 Нм крутящего момента при 1400-4000 об/мин.
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