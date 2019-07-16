Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

16 июля 2019, 07:26

Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25

  • 9648
  • 0
В свежем июньском списке ТОП-25 моделей, продающихся на российском рынке, всего два представителя так называемого бизнес-класса – Toyota Camry и Kia Optima. Откровенно говоря, не густо. Впрочем, чего ожидать от сегмента, который наши потребители зачастую обходят стороной. Дорого, господа…

Дороже-дешевле, короче-длиннее

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
За «Камри» в актуальном кузове XV70, появившемся на свет в январе 2017-го, отечественные дилеры просят от 1 573 000 руб. до 2,5 млн руб. По итогам прошлого месяца седан разместился на 10-й строчке с показателем 3 002 реализованных ед. У корейской «Оптимы» результат похуже – 19-я позиция и 2 190 ед. При этом стоимость Kia чуть ниже – от 1 344 900 руб. до 2 954 900 руб. (без учета спецпредложений).

В отличие от японского седана, пережившего на данный момент 6 поколений, конкурент из Страны утренней свежести довольствуется всего двумя генерациями (в РФ). Минувшей весной на мотор-шоу в Женеве показали рестайлинговый вариант Optima, притом, что в Корее автомобиль дебютировал в конце января под индексом K5. Свежесть оказалась подчеркнуто скромной – в виде легкой корректировки экстерьера и интерьера. Плюс добавлены некоторые опции.

Наших героинь объединяет российская производственная прописка. Правда, если Toyota еще много лет назад загрузила собой мощности петербургского сборочного предприятия, то Kia осела на янтарном берегу, на «Автоторе». Вопросов к отечественному качеству сборки Camry нет уже давно. Чего не скажешь об Optima. Мнения автолюбителей расходятся. Одни утверждают, что разницы между местной и корейской сборкой не существует. Другие твердят о том, что через определенное время использования авто, грубо говоря, превращается в «ведро с гайками». Истина, как водится, где-то посередине.

Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25

KIA Optima
От 2 л, 245 л.с
Новый от 1 344 900 до 2 054 900 Р
Toyota Camry – автомобиль крупный: в длину вытянут на 4885 мм, в ширину достигает 1840 мм, в высоту - все 1455 мм. Колесная база простирается на 2825 мм, дорожный просвет - 160 мм. Протяженность передней и задней колеи - соответственно 1575 мм и 1565 мм. Под стать и размеры Kia Optima: 4855x1860x1485 мм. Величина колесной базы - 2805 мм, клиренс - 155 мм, а величина колеи зависит от размерности колес: спереди – 1594-1604 мм, сзади – 1595-1605 мм.

Внутренние особенности

У «Камри» 9 вариантов комплектаций, одна из которых – «Люкс Safety» доступна с двумя моторами на выбор и разными суммами ежемесячных выплат по кредиту. У «кореянки» выбор побольше – 11 комплектаций, включая «приспортивненную» GT, оснащенную 245-сильным турбомотором.

Шестой «релиз» Camry привлекает внимание буйством дизайнерских идей внутри, во главе которых асимметрия центральной консоли с 8-дюймовым экраном мультимедиа, оригинальным блоком климат-установки. Увесистый руль располагает трехспицевым ободом, сквозь который просматривается нарядная комбинация приборов из 2 «колодцев» и 7-дюймового дисплея бортового компьютера. Материалы отделки если не дорогие, то добротные. Передние кресла эргономичные, с развитым боковым профилем и набором регулировок. Сзади широкий диван, на котором, в принципе, свободно и комфортно. Есть центральный подлокотник, в хороших версиях в него встроен сенсорный блок управления «климатом» и «музыкой».

Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25

Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 АТ
2.5 л, 181 л.с
автомат 6
0-100 - 9.0 с, 210 км/ч
4850 x 1825 x 1480 мм
передний
АИ-95, 7.8 л на 100 км
1 681 000 руб
Все характеристики
«Хвостик» японского седана готов принять 493 литров поклажи, а складываемые спинки второго ряда кресел дают возможность транспортировать длинномерные грузы. Опять же в дорогих комплектациях диван, пардон, не трансформируется, из-за чего емкость багажника не превышает 469 литров. Зато имеет регулируемую по углу наклона спинку, что в духе времени. Под фальшполом багажного отделения в нише спрятана полноразмерное запасное колесо и набор нехитрых инструментов.

В плане изыска оформления интерьера «Оптима» проигрывает «японке». При этом оформление передней панели напрямую зависит от комплектации: в стандарте имеется трехспицевый мультируль с «пухлым» ободом и развитыми приливами. В исполнении Comfort баранка получает кожаную оплетку, а в GT Line и GT - усеченный в нижней части обод, красную прострочку и шильдик «GT». «Инструментарий» лаконичен и понятен: объединяет в себе несколько аналоговых шкал и 3,5-дюймовый экран бортового компьютера (начиная с версии Luxe и выше, идет 4,3-дюймовый).

Салон 5-местный. Передние кресла имеют широко расставленные валики боковой поддержки, длинную подушку и много регулировок, позволяющих без проблем найти оптимальную посадку людям любого роста. Электропривод, вентиляция и память – вещи опциональные. Спинка второго ряда складывается в соотношении «60:40», образуя почти что ровную площадку. В нише под фальшполом 510-литрового багажника - полноразмерная «запаска» плюс необходимые инструменты.

Сила на силу

Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25

KIA Optima Luxe 2.4 AT
2.4 л, 188 л.с
автомат 6
0-100 - 9.1 с, 210 км/ч
4855 x 1860 x 1485 мм
передний
АИ-95, 8.3 л на 100 км
1 704 900 руб
Все характеристики
У актуального поколения Camry три ДВС и два «автомата» на выбор. Базовый  2-литровый 4-цилиндровый мотор 6AR-FSE развивает всего 150 л.с. (при 6500 об/мин) и 192 Нм крутящего момента. Практика продаж показывает, что двигатель не входит в список потребительских приоритетов. Чего не скажешь о 2,5-литровой «четверке» 2AR-FE с распределенным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения на обоих распредвалах и 16-клапанным строением ГРМ. Этот агрегат будет мощнее -181 л.с. при 6000 об/мин и тяговитее - 231 Нм при 4100 об/мин. Именно на него приходится основной спрос.

Есть еще 3,5-литровый V6 серии 2GR-FKS с комбинированным впрыском, впускным коллектором переменной длины, 60-градусным углом развала блока и фазовращателями на выпуске и впуске. Производительность хорошая (249 л.с. при 5000-6600 об/мин и 356 Нм при 4700 об/мин), едет быстро (7,7 секунды до «сотни»), но обходится мотор «в копеечку». 4-цилиндровым агрегатам положена 6АКПП, топовому мотору – 8-ступенчатая трансмиссия (привод у всех версий безальтернативный – на переднюю ось).

Силовая линейка Optima чуть ли не копия конкурента. Открывает ее также скромный 2-литровый 150-сильный (при 6500 об/мин) «атмосферник» MPI серии Nu с распределенным впрыском и 196 Нм крутящего момента при 4800 об/мин. Второй по ранжиру двигатель GDI фирменного семейства Theta II имеет объем 2,4 литра, чего хватает для производства 188 л.с. (при 6000 об/мин) и 241 Нм тяги при 4000 об/мин. Версия GT оснащается 2-литровой «четверкой» T-GDI серии Theta II, но предусмотрены турбонаддув и непосредственное «питание». Мощность - 245 л.с. при 6000 об/мин, тяга - 350 Нм крутящего момента при 1400-4000 об/мин.

Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
Toyota Camry против Kia Optima чем сильны участники ТОП 25
В отличие от «Тойоты», доступна механическая КПП, правда, только для стартовой версии Classic с 150-сильным мотором. 6АКПП агрегатируется со всеми движками. Но есть разница: с атмосферными ДВС сопряжена модификация A6MF2, с турбо идет более мощная трансмиссия A6LF2. По турбине все стандартно: свои среднестатистические 80-100 тыс. км пройдет; дальше, как водится, следует либо ремонт, либо замена. И то, и другое – дорого.

Павел Кузин Фото производителей
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Toyota Camry против Mazda6: привычка против стиля
Мазда красивая, люблю такого рода дизайн. Футуристично и стильно, по-моему. Хотя, к чести камри сказать, она тоже не сильно уступает 6 мазде в плане красоты дизайна. Если Мазда - 8/ 10, то Камри - 6-7/ 10 Думаю так
КсенияС
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Toyota Camry
Объявления о продаже Toyota Camry
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Дороже-дешевле, короче-длиннее{{model_v2_no_show_1273}} За «Камри» в актуальном кузове XV70, появившемся на свет в январе 2017-го, отечественные дилеры просят от 1 573 000 руб. до 2,5 млн руб. По итогам прошлого месяца седан разместился на 10-й строчке с показателем 3 002 реализованных ед. У корейской «Оптимы» результат похуже – 19-я позиция и 2 190 ед. При этом стоимость Kia чуть ниже – от 1 344 900 руб. до 2 954 900 руб. (без учета спецпредложений). В отличие от японского седана, пережившего на данный момент 6 поколений, конкурент из Страны утренней свежести довольствуется всего двумя генерациями (в РФ). Минувшей весной на мотор-шоу в Женеве показали рестайлинговый вариант Optima, притом, что в Корее автомобиль дебютировал в конце января под индексом K5. Свежесть оказалась подчеркнуто скромной – в виде легкой корректировки экстерьера и интерьера. Плюс добавлены некоторые опции. Наших героинь объединяет российская производственная прописка. Правда, если Toyota еще много лет назад загрузила собой мощности петербургского сборочного предприятия, то Kia осела на янтарном берегу, на «Автоторе». Вопросов к отечественному качеству сборки Camry нет уже давно. Чего не скажешь об Optima. Мнения автолюбителей расходятся. Одни утверждают, что разницы между местной и корейской сборкой не существует. Другие твердят о том, что через определенное время использования авто, грубо говоря, превращается в «ведро с гайками». Истина, как водится, где-то посередине.{{gallery_1131}} {{model_v2_no_show_1975}} Toyota Camry – автомобиль крупный: в длину вытянут на 4885 мм, в ширину достигает 1840 мм, в высоту - все 1455 мм. Колесная база простирается на 2825 мм, дорожный просвет - 160 мм. Протяженность передней и задней колеи - соответственно 1575 мм и 1565 мм. Под стать и размеры Kia Optima: 4855x1860x1485 мм. Величина колесной базы - 2805 мм, клиренс - 155 мм, а величина колеи зависит от размерности колес: спереди – 1594-1604 мм, сзади – 1595-1605 мм.Внутренние особенностиУ «Камри» 9 вариантов комплектаций, одна из которых – «Люкс Safety» доступна с двумя моторами на выбор и разными суммами ежемесячных выплат по кредиту. У «кореянки» выбор побольше – 11 комплектаций, включая «приспортивненную» GT, оснащенную 245-сильным турбомотором.Шестой «релиз» Camry привлекает внимание буйством дизайнерских идей внутри, во главе которых асимметрия центральной консоли с 8-дюймовым экраном мультимедиа, оригинальным блоком климат-установки. Увесистый руль располагает трехспицевым ободом, сквозь который просматривается нарядная комбинация приборов из 2 «колодцев» и 7-дюймового дисплея бортового компьютера. Материалы отделки если не дорогие, то добротные. Передние кресла эргономичные, с развитым боковым профилем и набором регулировок. Сзади широкий диван, на котором, в принципе, свободно и комфортно. Есть центральный подлокотник, в хороших версиях в него встроен сенсорный блок управления «климатом» и «музыкой». {{gallery_1609}} {{params_58139}} «Хвостик» японского седана готов принять 493 литров поклажи, а складываемые спинки второго ряда кресел дают возможность транспортировать длинномерные грузы. Опять же в дорогих комплектациях диван, пардон, не трансформируется, из-за чего емкость багажника не превышает 469 литров. Зато имеет регулируемую по углу наклона спинку, что в духе времени. Под фальшполом багажного отделения в нише спрятана полноразмерное запасное колесо и набор нехитрых инструментов.В плане изыска оформления интерьера «Оптима» проигрывает «японке». При этом оформление передней панели напрямую зависит от комплектации: в стандарте имеется трехспицевый мультируль с «пухлым» ободом и развитыми приливами. В исполнении Comfort баранка получает кожаную оплетку, а в GT Line и GT - усеченный в нижней части обод, красную прострочку и шильдик «GT». «Инструментарий» лаконичен и понятен: объединяет в себе несколько аналоговых шкал и 3,5-дюймовый экран бортового компьютера (начиная с версии Luxe и выше, идет 4,3-дюймовый). Салон 5-местный. Передние кресла имеют широко расставленные валики боковой поддержки, длинную подушку и много регулировок, позволяющих без проблем найти оптимальную посадку людям любого роста. Электропривод, вентиляция и память – вещи опциональные. Спинка второго ряда складывается в соотношении «60:40», образуя почти что ровную площадку. В нише под фальшполом 510-литрового багажника - полноразмерная «запаска» плюс необходимые инструменты.Сила на силу{{gallery_1238}} {{params_59589}} У актуального поколения Camry три ДВС и два «автомата» на выбор. Базовый  2-литровый 4-цилиндровый мотор 6AR-FSE развивает всего 150 л.с. (при 6500 об/мин) и 192 Нм крутящего момента. Практика продаж показывает, что двигатель не входит в список потребительских приоритетов. Чего не скажешь о 2,5-литровой «четверке» 2AR-FE с распределенным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения на обоих распредвалах и 16-клапанным строением ГРМ. Этот агрегат будет мощнее -181 л.с. при 6000 об/мин и тяговитее - 231 Нм при 4100 об/мин. Именно на него приходится основной спрос. Есть еще 3,5-литровый V6 серии 2GR-FKS с комбинированным впрыском, впускным коллектором переменной длины, 60-градусным углом развала блока и фазовращателями на выпуске и впуске. Производительность хорошая (249 л.с. при 5000-6600 об/мин и 356 Нм при 4700 об/мин), едет быстро (7,7 секунды до «сотни»), но обходится мотор «в копеечку». 4-цилиндровым агрегатам положена 6АКПП, топовому мотору – 8-ступенчатая трансмиссия (привод у всех версий безальтернативный – на переднюю ось). Силовая линейка Optima чуть ли не копия конкурента. Открывает ее также скромный 2-литровый 150-сильный (при 6500 об/мин) «атмосферник» MPI серии Nu с распределенным впрыском и 196 Нм крутящего момента при 4800 об/мин. Второй по ранжиру двигатель GDI фирменного семейства Theta II имеет объем 2,4 литра, чего хватает для производства 188 л.с. (при 6000 об/мин) и 241 Нм тяги при 4000 об/мин. Версия GT оснащается 2-литровой «четверкой» T-GDI серии Theta II, но предусмотрены турбонаддув и непосредственное «питание». Мощность - 245 л.с. при 6000 об/мин, тяга - 350 Нм крутящего момента при 1400-4000 об/мин.{{gallery_1608}} В отличие от «Тойоты», доступна механическая КПП, правда, только для стартовой версии Classic с 150-сильным мотором. 6АКПП агрегатируется со всеми движками. Но есть разница: с атмосферными ДВС сопряжена модификация A6MF2, с турбо идет более мощная трансмиссия A6LF2. По турбине все стандартно: свои среднестатистические 80-100 тыс. км пройдет; дальше, как водится, следует либо ремонт, либо замена. И то, и другое – дорого.
2019-07-16
Автор: Павел Кузин Фото производителей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Воронеж Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.