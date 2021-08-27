Toyota Corolla подтвердила титул самого популярного автомобиля: продано уже 50 миллионов
Фото: Toyota
Конечно, Toyota Corolla 2021 года радикально отличается от самой первой модели образца 1966 года. За последние 55 лет модель прошла путь от недорогой малолитражки до достойного представителя С-класса с репутацией безупречно надежного автомобиля с отличным соотношением цены и качества.
Семейство Corolla отличается разнообразием. Есть в нем надежные автомобили на каждый день, полноприводные «вездеходы» типа Corolla All Trac, динамичные версии, как FX16 и AE101. Совсем недавно Corolla вторглась на территорию Honda с новыми Corolla GT-S и XRS, добавив в модельный ряд немного спорта. На очереди – раллийная Corolla от подразделения GR Sport. Отдавая дань современным экологическим тенденциям, Toyota выпустила Corolla Hybrid с расходом всего 4,5 литра на 100 км.
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 389 999 РToyota Corolla 2005 в Москве
- 1 439 000 РToyota Corolla 2016 в Москве
- 1 350 000 РToyota Corolla 2017 в Москве
- 325 000 РToyota Corolla 2004 в Москве
- 1 150 000 РToyota Corolla 2017 в Москве
- 1 025 000 РToyota Corolla 2013 в Москве
- 1 115 000 РToyota Corolla 2016 в Москве
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