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18 февраля 2020, 17:39

Toyota дразнит кроссовером на базе Yaris

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Toyota готовится представить на автосалоне в Женеве свой самый маленький кроссовер, который разделит платформу и агрегаты с компактным хэтчбеком Yaris. Компания опубликовала первый теневой снимок «живого» автомобиля.
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На первом тизере из тени выступает корма нового кроссовера, относящегося к сегменту B-SUV. Помимо оригинальных тонких светодиодных полосок габаритных огней можно различить два шильдика: «Hybrid» и «AWD». Первый указывает на гибридную силовую установку, второй – на полноприводную трансмиссию. Название модели должно красоваться на противоположной стороне кормы, но компания пока предпочитает держать его в секрете.

Известно, что новинку построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного осенью 2019 года. Длина кроссовера не превысит 4 метров. В модельном ряду Toyota он займет место на ступень ниже C-HR. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку от нового Yaris на базе 1,5-литрового бензинового мотора.

Кроссовер разделит с «Ярисом» технику, но не дизайн. Для него разработали оригинальный кузов. Новинка окажется чуть больше хэтчбека по всем трем измерениям, получит растянутую колесную базу и собственную яркую внешность. Выпускать кроссовер планируют на одном заводе с Yaris во французском Оннене. В Toyota рассчитывают, что к 2025 году на него будет приходиться не менее 30% продаж бренда в Европе. Все подробности узнаем через пару недель. Помимо нового кроссовера Toyota привезет в Женеву гибридный RAV4 PHEV, водородный седан Mirai второго поколения и прототип «заряженного» хэтчбека GR Yaris.

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Toyota дразнит кроссовером на базе Yaris
{{material_127804}}На первом тизере из тени выступает корма нового кроссовера, относящегося к сегменту B-SUV. Помимо оригинальных тонких светодиодных полосок габаритных огней можно различить два шильдика: «Hybrid» и «AWD». Первый указывает на гибридную силовую установку, второй – на полноприводную трансмиссию. Название модели должно красоваться на противоположной стороне кормы, но компания пока предпочитает держать его в секрете.Известно, что новинку построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного осенью 2019 года. Длина кроссовера не превысит 4 метров. В модельном ряду Toyota он займет место на ступень ниже C-HR. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку от нового Yaris на базе 1,5-литрового бензинового мотора.Кроссовер разделит с «Ярисом» технику, но не дизайн. Для него разработали оригинальный кузов. Новинка окажется чуть больше хэтчбека по всем трем измерениям, получит растянутую колесную базу и собственную яркую внешность. Выпускать кроссовер планируют на одном заводе с Yaris во французском Оннене. В Toyota рассчитывают, что к 2025 году на него будет приходиться не менее 30% продаж бренда в Европе. Все подробности узнаем через пару недель. Помимо нового кроссовера Toyota привезет в Женеву гибридный RAV4 PHEV, водородный седан Mirai второго поколения и прототип «заряженного» хэтчбека GR Yaris.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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