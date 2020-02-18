18 февраля 2020, 17:39
Toyota дразнит кроссовером на базе Yaris
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Toyota готовится представить на автосалоне в Женеве свой самый маленький кроссовер, который разделит платформу и агрегаты с компактным хэтчбеком Yaris. Компания опубликовала первый теневой снимок «живого» автомобиля.
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Известно, что новинку построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного осенью 2019 года. Длина кроссовера не превысит 4 метров. В модельном ряду Toyota он займет место на ступень ниже C-HR. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку от нового Yaris на базе 1,5-литрового бензинового мотора.
Кроссовер разделит с «Ярисом» технику, но не дизайн. Для него разработали оригинальный кузов. Новинка окажется чуть больше хэтчбека по всем трем измерениям, получит растянутую колесную базу и собственную яркую внешность. Выпускать кроссовер планируют на одном заводе с Yaris во французском Оннене. В Toyota рассчитывают, что к 2025 году на него будет приходиться не менее 30% продаж бренда в Европе. Все подробности узнаем через пару недель. Помимо нового кроссовера Toyota привезет в Женеву гибридный RAV4 PHEV, водородный седан Mirai второго поколения и прототип «заряженного» хэтчбека GR Yaris.
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