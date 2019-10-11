11 октября 2019, 00:59
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
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Фото: toyota
Компания Toyota опубликовала первые официальные изображения нового водородного седана Mirai. Автомобиль перешел на другую платформу и серьезно изменился внешне. Пока новинка имеет статус концепта.
Фото: toyota
Фото: toyota
Фото: toyota
Фото: toyota
Фото: toyota
Фото: toyota
Фото: toyota
Фото: toyota
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Сейчас специалисты Toyota радикально обновили седан. На смену переднеприводной платформе пришла архитектура с ведущими задними колесами. С переездом на новое шасси Mirai стал более прочным, а также длиннее, ниже и шире. Радикально изменился и его облик. Дизайнеры говорят, создавая седан, они хотели привнести в него дух купе. И действительно, новый Mirai выглядит элегантно и стремительно. Огромные 20-дюймовые колесные диски - неотъемлемый признак концепта.
Обновился и салон. В отделке используются только высококачественные материалы. На центральной консоли появился 12,3-дюймовый экран медиакомплекса со встроенной навигацией и аудиосистемой JBL с 14 динамиками. Салонное зеркало стало цифровым – на него выводится изображение с камеры.
Подробностей о трансмиссии и силовой установке пока не сообщают. Ранее представители Toyota говорили, что хотели бы увеличить дальность хода Mirai на 30% - с нынешних 500 до 650 километров. Ожидается, что продажи новой Toyota Mirai начнутся примерно через год.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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Комментарии пользователей
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