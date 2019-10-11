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11 октября 2019, 00:59

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

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Фото: toyota
Компания Toyota опубликовала первые официальные изображения нового водородного седана Mirai. Автомобиль перешел на другую платформу и серьезно изменился внешне. Пока новинка имеет статус концепта.
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее

Фото: toyota

Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
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Впервые прототип седана на водородных топливных элементах дебютировал в ноябре 2013 года на автосалоне в Токио. Но только спустя год новинка обрела имя Mirai и вышла на рынок. В декабре 2014-го продажи стартовали в Японии. В конце 2015 года автомобиль появился в салонах европейских и американских дилеров. 

Сейчас специалисты Toyota радикально обновили седан. На смену переднеприводной платформе пришла архитектура с ведущими задними колесами. С переездом на новое шасси Mirai стал более прочным, а также длиннее, ниже и шире. Радикально изменился и его облик. Дизайнеры говорят, создавая седан, они хотели привнести в него дух купе. И действительно, новый Mirai выглядит элегантно и стремительно. Огромные 20-дюймовые колесные диски - неотъемлемый признак концепта.

Обновился и салон. В отделке используются только высококачественные материалы. На центральной консоли появился 12,3-дюймовый экран медиакомплекса со встроенной навигацией и аудиосистемой JBL с 14 динамиками. Салонное зеркало стало цифровым – на него выводится изображение с камеры.

Подробностей о трансмиссии и силовой установке пока не сообщают. Ранее представители Toyota говорили, что хотели бы увеличить дальность хода Mirai на 30% - с нынешних 500 до 650 километров. Ожидается, что продажи новой Toyota Mirai начнутся примерно через год.

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Новая Toyota Mirai выглядит еще притягательнее
{{material_123041}}Впервые прототип седана на водородных топливных элементах дебютировал в ноябре 2013 года на автосалоне в Токио. Но только спустя год новинка обрела имя Mirai и вышла на рынок. В декабре 2014-го продажи стартовали в Японии. В конце 2015 года автомобиль появился в салонах европейских и американских дилеров. Сейчас специалисты Toyota радикально обновили седан. На смену переднеприводной платформе пришла архитектура с ведущими задними колесами. С переездом на новое шасси Mirai стал более прочным, а также длиннее, ниже и шире. Радикально изменился и его облик. Дизайнеры говорят, создавая седан, они хотели привнести в него дух купе. И действительно, новый Mirai выглядит элегантно и стремительно. Огромные 20-дюймовые колесные диски - неотъемлемый признак концепта.Обновился и салон. В отделке используются только высококачественные материалы. На центральной консоли появился 12,3-дюймовый экран медиакомплекса со встроенной навигацией и аудиосистемой JBL с 14 динамиками. Салонное зеркало стало цифровым – на него выводится изображение с камеры.Подробностей о трансмиссии и силовой установке пока не сообщают. Ранее представители Toyota говорили, что хотели бы увеличить дальность хода Mirai на 30% - с нынешних 500 до 650 километров. Ожидается, что продажи новой Toyota Mirai начнутся примерно через год.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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