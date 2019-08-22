Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 августа 2019, 13:52

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

  • 2934
  • 0
Фото Toyota
Российский офис компании Toyota сообщил о завершении с 1 октября производства в Петербурге кроссоверов RAV4 четвертого поколения. После модернизации конвейера здесь приступят к выпуску автомобилей следующей генерации.
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото gov.spb.ru

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4

Фото Toyota

Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
Ранее мы писали
На автосалоне в Нью-Йорке Toyota показала RAV4 пятого поколения. Кроссовер получил свежий облик, новое шасси ...
Читать далее
Производство Toyota RAV4 четвертого поколения подходит к концу. Уходящее поколение стало самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На его счету множество премий и наград. Среди них звание самой продаваемой модели Toyota 2018 года – по всему миру было продано свыше 800 тыс. экземпляров. А эксперты агентства «Автостат» в 2019 году признали его автомобилем с наивысшей остаточной стоимостью среди трехлетних кроссоверов. 

Конвейер остановят 1 октября 2019 года. Тогда же Toyota пообещала рассказать подробно о комплектациях и ценах на RAV4 пятого поколения. А значит, дилеры марки начнут принимать предварительные заказы. После модернизации сборочной линии петербургский завод Toyota приступит к выпуску кроссовера нового поколения. Российским покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов семейства Dynamic Force: 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (200 л.с.). Первый работает в паре с вариатором, второй – с 8-диапазонным «автоматом». Помимо версии со стандартной системой полного привода, клиентам предложат кроссовер с системой Dynamic Torque Vectoring AWD, в которой за подключение полного привода на каждом из задних колес отвечают раздельные муфты. 

C момента открытия в России завода ООО «Тойота Мотор» в 2007 году с его конвейера сошло более 350 тысяч автомобилей. За последние 12 лет мощность предприятия увеличилась вдвое, а объем производства – почти в 12 раз. По условиям специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в июне 2019 года Минпромторгом России, правительством Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор», японский автопроизводитель обязуется инвестировать в петербургский завод порядка 20 млрд рублей в течение последующих 10 лет, сообщает портал Peterburg2. Средства пойдут на модернизацию производственных мощностей, что приведёт к увеличению объемов выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. В результате городской бюджет в общей сложности получит около 5 млрд рублей налоговых отчислений.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Статистика, бессмысленная и беспощадная. Все берут раскрученные маркетинговые повозки, но так мало ценителей настоящих машин. Под настоящими я сейчас о субару. Иксвиха хороша, и я рад, что пусть и не большинство, но понимают это.
Марк
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Самые популярные электрокары в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Toyota RAV4
Объявления о продаже Toyota RAV4
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
{{material_122919}}Производство Toyota RAV4 четвертого поколения подходит к концу. Уходящее поколение стало самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На его счету множество премий и наград. Среди них звание самой продаваемой модели Toyota 2018 года – по всему миру было продано свыше 800 тыс. экземпляров. А эксперты агентства «Автостат» в 2019 году признали его автомобилем с наивысшей остаточной стоимостью среди трехлетних кроссоверов. Конвейер остановят 1 октября 2019 года. Тогда же Toyota пообещала рассказать подробно о комплектациях и ценах на RAV4 пятого поколения. А значит, дилеры марки начнут принимать предварительные заказы. После модернизации сборочной линии петербургский завод Toyota приступит к выпуску кроссовера нового поколения. Российским покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов семейства Dynamic Force: 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (200 л.с.). Первый работает в паре с вариатором, второй – с 8-диапазонным «автоматом». Помимо версии со стандартной системой полного привода, клиентам предложат кроссовер с системой Dynamic Torque Vectoring AWD, в которой за подключение полного привода на каждом из задних колес отвечают раздельные муфты. C момента открытия в России завода ООО «Тойота Мотор» в 2007 году с его конвейера сошло более 350 тысяч автомобилей. За последние 12 лет мощность предприятия увеличилась вдвое, а объем производства – почти в 12 раз. По условиям специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в июне 2019 года Минпромторгом России, правительством Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор», японский автопроизводитель обязуется инвестировать в петербургский завод порядка 20 млрд рублей в течение последующих 10 лет, сообщает портал Peterburg2. Средства пойдут на модернизацию производственных мощностей, что приведёт к увеличению объемов выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. В результате городской бюджет в общей сложности получит около 5 млрд рублей налоговых отчислений.
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Волгоград Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.