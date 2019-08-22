22 августа 2019, 13:52
Toyota запустит в Петербурге сборку нового RAV4
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Фото Toyota
Российский офис компании Toyota сообщил о завершении с 1 октября производства в Петербурге кроссоверов RAV4 четвертого поколения. После модернизации конвейера здесь приступят к выпуску автомобилей следующей генерации.
Фото gov.spb.ru
Фото Toyota
Фото Toyota
Фото Toyota
Фото Toyota
Фото Toyota
Фото Toyota
Фото Toyota
Фото Toyota
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Конвейер остановят 1 октября 2019 года. Тогда же Toyota пообещала рассказать подробно о комплектациях и ценах на RAV4 пятого поколения. А значит, дилеры марки начнут принимать предварительные заказы. После модернизации сборочной линии петербургский завод Toyota приступит к выпуску кроссовера нового поколения. Российским покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов семейства Dynamic Force: 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (200 л.с.). Первый работает в паре с вариатором, второй – с 8-диапазонным «автоматом». Помимо версии со стандартной системой полного привода, клиентам предложат кроссовер с системой Dynamic Torque Vectoring AWD, в которой за подключение полного привода на каждом из задних колес отвечают раздельные муфты.
C момента открытия в России завода ООО «Тойота Мотор» в 2007 году с его конвейера сошло более 350 тысяч автомобилей. За последние 12 лет мощность предприятия увеличилась вдвое, а объем производства – почти в 12 раз. По условиям специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в июне 2019 года Минпромторгом России, правительством Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор», японский автопроизводитель обязуется инвестировать в петербургский завод порядка 20 млрд рублей в течение последующих 10 лет, сообщает портал Peterburg2. Средства пойдут на модернизацию производственных мощностей, что приведёт к увеличению объемов выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. В результате городской бюджет в общей сложности получит около 5 млрд рублей налоговых отчислений.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Статистика, бессмысленная и беспощадная. Все берут раскрученные маркетинговые повозки, но так мало ценителей настоящих машин. Под настоящими я сейчас о субару. Иксвиха хороша, и я рад, что пусть и не большинство, но понимают это.
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