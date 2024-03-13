Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
При составлении рейтинга самых угоняемых моделей были учтены данные, полученные от 21 японской страховой компании. Первое место занял внедорожник Toyota Land Cruiser. В прошлом году было угнано 383 таких автомобиля. Причем эксперты решили объединить статистику по всем Land Cruiser, включая Land Cruiser Prado. Вторая строчка досталась минивэнам Toyota Alphard (364 случая), третью занял хэтчбек Toyota Prius (307 случаев).
Далее идут Lexus LX (120), Toyota Hiace (60), Toyota Crown (53), Toyota Vellfire (43), Lexus RX (42) и Toyota Harrier (37). Замыкает десятку самых угоняемых в Японии автомобилей в 2023 году неназванная модель Mercedes-Benz (37), пишет японское издание Response.
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Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
-
12.12.2023, 15:26
В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Накануне утром, 11 декабря, в Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину, а сам улетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
23.10.2023, 07:43
Toyota показала принципиально новый Land Cruiser (такого никто не ожидал)
Японские автопроизводители приготовили в 2023 году для автомобильной выставки Japan Mobility Show много ярких новинок и неожиданных дебютов. Одним из них стал трехрядный электрический кроссовер Toyota Land Cruiser.Читать далее
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