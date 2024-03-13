Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии

Ранее мы писали Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и ... Читать далее

В России автомобили Toyota и Lexus тоже долгое время пользовались популярностью у преступников, но постепенно им на смену пришли корейские модели. Японские угонщики продолжают хранить верность своему автопрому и крадут исключительно автомобили Toyota и Lexus. Справедливости ради отметим невысокий уровень преступности в стране. За весь 2023 год в Японии было угнано всего 2,6 тысячи автомобилей, что даже немного меньше, чем годом ранее. Порядка 60% всех угонов произошли ночью или ранним утром, когда на улицах тихо и безлюдно.

При составлении рейтинга самых угоняемых моделей были учтены данные, полученные от 21 японской страховой компании. Первое место занял внедорожник Toyota Land Cruiser. В прошлом году было угнано 383 таких автомобиля. Причем эксперты решили объединить статистику по всем Land Cruiser, включая Land Cruiser Prado. Вторая строчка досталась минивэнам Toyota Alphard (364 случая), третью занял хэтчбек Toyota Prius (307 случаев).

Далее идут Lexus LX (120), Toyota Hiace (60), Toyota Crown (53), Toyota Vellfire (43), Lexus RX (42) и Toyota Harrier (37). Замыкает десятку самых угоняемых в Японии автомобилей в 2023 году неназванная модель Mercedes-Benz (37), пишет японское издание Response.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах