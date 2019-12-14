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14 декабря 2019, 16:48

Три долгожителя конвейера среди внедорожников

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Фото: offroadaction.ca
Возрастающий темп современной жизни и философия потребления вынуждает большинство автопроизводителей каждые 2 – 3 года обновлять свои модели, а каждые 5 – 6 лет выпускать новое поколение. Но некоторые автомобили оказались настолько удачными, что держатся на конвейере на протяжении десятков лет практически в неизменном виде.
Три долгожителя конвейера среди внедорожников

Фото: offroadaction.ca

Три долгожителя конвейера среди внедорожников

Фото: АвтоВАЗ

Три долгожителя конвейера среди внедорожников

Фото: АвтоВАЗ

Три долгожителя конвейера среди внедорожников

 

Три долгожителя конвейера среди внедорожников

 

Три долгожителя конвейера среди внедорожников
Три долгожителя конвейера среди внедорожников
Три долгожителя конвейера среди внедорожников
Три долгожителя конвейера среди внедорожников
Три долгожителя конвейера среди внедорожников
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Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-3 внедорожников – долгожителей конвейера. Бронза досталась японо-бразильской модели Toyota Bandeirante, которая выпускалась на протяжении 39 лет: с 1962 по 2001 год. Изначально комплектующие для внедорожника поставлялись в Южную Америку из Японии, однако со временем Бразилия полностью локализовала производство Bandeirante. Первые версии оснащались бензиновыми двигателями, затем их заменили на более экономичные дизельные. В моторную гамму входили моторы объемом 3,4 литра (75 л.с.), 3,8 литра (85 л.с.) и 4,0 литра (90 л.с.).

На втором месте расположилась российская Lada 4x4 «Нива», сборка которой началась в 1977 году и не прекращается до сих пор. Сейчас с конвейера сходят трех- и пятидверные модификации. Все автомобили оснащаются безальтернативным 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. В ближайшие два – три года АвтоВАЗ обещает представить внедорожник нового поколения, но и тогда Lada 4x4 первой генерации останется на конвейере еще какое-то время. Поэтому у классической «Нивы» есть все шансы стать самым «долгоживущим» внедорожником в мире.

Первое место пока занимает Mitsubishi Jeep, который продержался на конвейере 45 лет: с 1953 по 1998 год. Остановить производство пришлось из-за полного несоответствия постепенно ужесточавшимся требованиям безопасности и экологии. У Mitsubishi Jeep были сразу три варианта исполнения: с короткой, средней и длинной колесной базой. Под капотом устанавливались бензиновые моторы объемом от 2,0 до 2,6 литра. Кроме того, внедорожники комплектовалось дизелями объемом в 2,2 и 2,7 литра.

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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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Три долгожителя конвейера среди внедорожников
{{material_128301}}Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-3 внедорожников – долгожителей конвейера. Бронза досталась японо-бразильской модели Toyota Bandeirante, которая выпускалась на протяжении 39 лет: с 1962 по 2001 год. Изначально комплектующие для внедорожника поставлялись в Южную Америку из Японии, однако со временем Бразилия полностью локализовала производство Bandeirante. Первые версии оснащались бензиновыми двигателями, затем их заменили на более экономичные дизельные. В моторную гамму входили моторы объемом 3,4 литра (75 л.с.), 3,8 литра (85 л.с.) и 4,0 литра (90 л.с.).На втором месте расположилась российская Lada 4x4 «Нива», сборка которой началась в 1977 году и не прекращается до сих пор. Сейчас с конвейера сходят трех- и пятидверные модификации. Все автомобили оснащаются безальтернативным 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. В ближайшие два – три года АвтоВАЗ обещает представить внедорожник нового поколения, но и тогда Lada 4x4 первой генерации останется на конвейере еще какое-то время. Поэтому у классической «Нивы» есть все шансы стать самым «долгоживущим» внедорожником в мире.Первое место пока занимает Mitsubishi Jeep, который продержался на конвейере 45 лет: с 1953 по 1998 год. Остановить производство пришлось из-за полного несоответствия постепенно ужесточавшимся требованиям безопасности и экологии. У Mitsubishi Jeep были сразу три варианта исполнения: с короткой, средней и длинной колесной базой. Под капотом устанавливались бензиновые моторы объемом от 2,0 до 2,6 литра. Кроме того, внедорожники комплектовалось дизелями объемом в 2,2 и 2,7 литра.
2019-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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