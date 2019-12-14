14 декабря 2019, 16:48
Три долгожителя конвейера среди внедорожников
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Фото: offroadaction.ca
Возрастающий темп современной жизни и философия потребления вынуждает большинство автопроизводителей каждые 2 – 3 года обновлять свои модели, а каждые 5 – 6 лет выпускать новое поколение. Но некоторые автомобили оказались настолько удачными, что держатся на конвейере на протяжении десятков лет практически в неизменном виде.
Фото: offroadaction.ca
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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На втором месте расположилась российская Lada 4x4 «Нива», сборка которой началась в 1977 году и не прекращается до сих пор. Сейчас с конвейера сходят трех- и пятидверные модификации. Все автомобили оснащаются безальтернативным 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. В ближайшие два – три года АвтоВАЗ обещает представить внедорожник нового поколения, но и тогда Lada 4x4 первой генерации останется на конвейере еще какое-то время. Поэтому у классической «Нивы» есть все шансы стать самым «долгоживущим» внедорожником в мире.
Первое место пока занимает Mitsubishi Jeep, который продержался на конвейере 45 лет: с 1953 по 1998 год. Остановить производство пришлось из-за полного несоответствия постепенно ужесточавшимся требованиям безопасности и экологии. У Mitsubishi Jeep были сразу три варианта исполнения: с короткой, средней и длинной колесной базой. Под капотом устанавливались бензиновые моторы объемом от 2,0 до 2,6 литра. Кроме того, внедорожники комплектовалось дизелями объемом в 2,2 и 2,7 литра.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Капец. Больше слов нет. Шок (
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
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