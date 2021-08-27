Три дурака на дороге: GMC Savana , Ford Mustang и GMC Acadia не смогли поделить выезд с трассы
Фото: motor1.com
Трассы, развязки, автомагистрали строят для того, чтобы разгрузить трафик и улучшить жизнь водителям. Но никто не застрахован ни от глупости, ни от высокомерия отельных водителей. Эта ситуация произошла на выезде с шоссе в Джорджии, когда три автомобиля попытались выехать одновременно. Ни у кого из них это не получилось.
Три автомобиля попытались выехать одновременно, а по итогу застряли между бетонным барьером и желтой перегородкой. GMC Savana прижали между последним поколением Ford Mustang и GMC Acadia.
На фотографиях видны только некоторые повреждения, хотя похоже, что Mustang принял на себя основной удар. На фотографиях видно, что капот Mustang слегка приоткрыт на передней кромке, возможно, он повредил переднее крыло. На GMC Savanna видны сильные повреждения переднего крыла.
- 2 970 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 6 900 000 РGMC Savana 2016 в Москве
- 2 950 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 2 600 000 РFord Mustang 2016 в Москве
- 2 499 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 6 300 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 199 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 4 700 000 РFord Mustang 2015 в Москве
- 4 830 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 2 770 000 РFord Mustang 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий