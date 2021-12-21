21 декабря 2021, 12:19
«Наконец-то я стал знаменитым»: бизнесмен-наркоман протаранил 12 машин на ТТК в Москве (видео)
Сегодня утром, 21 декабря, на Третьем транспортном кольце перед выездом на Кутузовский проспект неадекватный водитель минивена GMC Savana Explorer протаранил не менее 12 машин. По предварительной версии, он находился под действием наркотиков.
Дарья Климова Фото: kp.ru
Изображение загружается
Фото: namkadevprobke
Ранее мы писали
Бывшая топ-модель и принцесса гламура Кэти Прайс умудрилась перевернуться на BMW на проселочной дороге недалеко ...Читать далее
В полиции предполагают, что Середнёв находился в состоянии наркотического опьянения. На опубликованном видео он орет и пританцовывает посреди дороги. По информации телеграм-канала Life shot, Павел – сын 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнёва. Именно на отца и оформлен автомобиль. Штрафов за ним не числится.
Упомянутые модели: GMC Savana
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Новости по теме
Три дурака на дороге: GMC Savana , Ford Mustang и GMC Acadia не смогли поделить выезд с трассы
27.08.2021, 18:31
Как правильно снимать автомобили, чтобы они казались быстрыми: советы режиссера Top Gear
21.12.2021, 08:35
Заваленная снегом улица оказалась не по зубам Range Rover: или проблема в водителе? (видео)
21.12.2021, 07:26
Капкан для Lada: автомобиль угодил в вырытую коммунальщиками яму (видео)
20.12.2021, 14:27
Финский автолюбитель психанул и взорвал свою Tesla, услышав стоимость ремонта (видео)
20.12.2021, 08:35
Сильный ветер в США переворачивает на трассе грузовики: эпичные фото
17.12.2021, 09:04
Новости по теме
Три дурака на дороге: GMC Savana , Ford Mustang и GMC Acadia не смогли поделить выезд с трассы
27.08.2021, 18:31
Как правильно снимать автомобили, чтобы они казались быстрыми: советы режиссера Top Gear
21.12.2021, 08:35
Заваленная снегом улица оказалась не по зубам Range Rover: или проблема в водителе? (видео)
21.12.2021, 07:26
Капкан для Lada: автомобиль угодил в вырытую коммунальщиками яму (видео)
20.12.2021, 14:27
Финский автолюбитель психанул и взорвал свою Tesla, услышав стоимость ремонта (видео)
20.12.2021, 08:35
Сильный ветер в США переворачивает на трассе грузовики: эпичные фото
17.12.2021, 09:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин