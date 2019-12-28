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28 декабря 2019, 12:59

Три лучших рамных внедорожника с «автоматом»

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Раньше считалось, что настоящий внедорожник должен быть только с «механикой». Но современные автоматические коробки передач по качеству настроек готовы соперничать с классической трансмиссией. Расскажем о трех лучших рамных внедорожниках с АКПП, которые можно купить в России.
Три лучших рамных внедорожника с автоматом

Фото: Toyota

Три лучших рамных внедорожника с автоматом

Фото: Mitsubishi

Три лучших рамных внедорожника с автоматом

Фото: Mitsubishi

Три лучших рамных внедорожника с автоматом

Фото: УАЗ

Три лучших рамных внедорожника с автоматом

Фото: УАЗ

Три лучших рамных внедорожника с автоматом
Три лучших рамных внедорожника с автоматом
Три лучших рамных внедорожника с автоматом
Три лучших рамных внедорожника с автоматом
Три лучших рамных внедорожника с автоматом
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Редакция портала «Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-3 рамных внедорожников с «автоматом» на российском рынке. Первое место отдали Toyota Land Cruiser Prado. Покупателям предлагают несколько версий с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Базовый 2,7-литровый бензиновый мотор выдает 163 л.с., вполне достаточно для размеренной езды. Второй двигатель ощутимо мощнее – 249 сил снимают с 4 литров. Дизельная линейка представлена 2,8-литровым турбомотором отдачей 177 л.с.

Рамный Mitsubishi Pajero Sport оснащается 8-диапазонным «автоматом», который доступен с бензиновой «шестеркой» или турбодизелем. Более дорогие версии оснащаются 2,4-литровым дизельным тяговитым агрегатом мощностью 180 сил. В топовом варианте появляется 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 210 лошадиных сил.

Третье место досталось новинке отечественного автопрома, внедорожнику УАЗ «Патриот» с 6-ступенчатой автоматической коробкой Punch. Вопреки опасениям многих, АКПП не сказалась на внедорожных качествах «Патриота». Электронные системы отрабатывают на «отлично». Единственный минус – безальтернативный 149-сильный мотор, мощности которого иногда не хватает для уверенного разгона. Зато российский внедорожник вдвое дешевле своих японских конкурентов.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
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Три лучших рамных внедорожника с «автоматом»
{{material_128249}}Редакция портала «Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-3 рамных внедорожников с «автоматом» на российском рынке. Первое место отдали Toyota Land Cruiser Prado. Покупателям предлагают несколько версий с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Базовый 2,7-литровый бензиновый мотор выдает 163 л.с., вполне достаточно для размеренной езды. Второй двигатель ощутимо мощнее – 249 сил снимают с 4 литров. Дизельная линейка представлена 2,8-литровым турбомотором отдачей 177 л.с.Рамный Mitsubishi Pajero Sport оснащается 8-диапазонным «автоматом», который доступен с бензиновой «шестеркой» или турбодизелем. Более дорогие версии оснащаются 2,4-литровым дизельным тяговитым агрегатом мощностью 180 сил. В топовом варианте появляется 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 210 лошадиных сил.Третье место досталось новинке отечественного автопрома, внедорожнику УАЗ «Патриот» с 6-ступенчатой автоматической коробкой Punch. Вопреки опасениям многих, АКПП не сказалась на внедорожных качествах «Патриота». Электронные системы отрабатывают на «отлично». Единственный минус – безальтернативный 149-сильный мотор, мощности которого иногда не хватает для уверенного разгона. Зато российский внедорожник вдвое дешевле своих японских конкурентов.
2019-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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