28 декабря 2019, 12:59
Три лучших рамных внедорожника с «автоматом»
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Фото пользователя 110km.ru
Раньше считалось, что настоящий внедорожник должен быть только с «механикой». Но современные автоматические коробки передач по качеству настроек готовы соперничать с классической трансмиссией. Расскажем о трех лучших рамных внедорожниках с АКПП, которые можно купить в России.
Фото: Toyota
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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Рамный Mitsubishi Pajero Sport оснащается 8-диапазонным «автоматом», который доступен с бензиновой «шестеркой» или турбодизелем. Более дорогие версии оснащаются 2,4-литровым дизельным тяговитым агрегатом мощностью 180 сил. В топовом варианте появляется 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 210 лошадиных сил.
Третье место досталось новинке отечественного автопрома, внедорожнику УАЗ «Патриот» с 6-ступенчатой автоматической коробкой Punch. Вопреки опасениям многих, АКПП не сказалась на внедорожных качествах «Патриота». Электронные системы отрабатывают на «отлично». Единственный минус – безальтернативный 149-сильный мотор, мощности которого иногда не хватает для уверенного разгона. Зато российский внедорожник вдвое дешевле своих японских конкурентов.
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25.11.2018, 20:18
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