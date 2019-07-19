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19 июля 2019, 14:49

У Hyundai Solaris может появиться новый мотор

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Компания Hyundai представила инновационный турбомотор Smartstream G1.6 T-GDi с технологией CVVD, которая при нагрузках увеличивает отдачу двигателя, а при малых скоростях помогает экономить топливо. Новый агрегат будут ставить на седаны Sonata нового поколения, а его атмосферную версию после планового рестайлинга получат Accent и Solaris.
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Американский аналог российского Hyundai Solaris – Hyundai Accent сейчас оснащается 1,6-литровым двигателем GDI, который выдает 132 л.с. и 161 Нм крутящего момента. Новый «атмосферник» семейства Smartstream будет чуть менее мощным. Ожидается, что он сможет развивать 122 силы и 153 Нм момента. Зато по остальным показателям новинка должна превзойти предшественника. Отечественные «Солярисы» оснащаются старинными 1,6-литровыми моторами MPI мощностью 123 л.с. (150 Нм). И новый двигатель пришелся бы как нельзя более кстати.

В новом семействе двигателей Smartstream используется технология Continuously Variable Valve Duration (CVVD), которая автоматически регулирует открытие и закрытие клапанов в зависимости от режима движения. На низких скоростях высокая мощность не требуется и впускные клапаны открываются на полпути до окончания такта сжатия. Это позволяет экономить топливо и снижает выбросы в атмосферу. На большой скорости впускные клапаны закрываются вначале такта сжатия, что ведет к увеличению отдачи двигателя.

В результате новый агрегат станет более эффективно сжигать топливо. Если раньше официальный расход составлял 7,3 литра на 100 километров пробега, то сейчас он не должен превышать 6,5 литра. Дополнительно экономить топливо поможет новая трансмиссия – на смену 6-диапазонному «автомату» должен прийти современный вариатор. Продажи обновленного Hyundai Accent в США начнутся в ближайшее время. Возможно, и российский «Солярис» после рестайлинга обзаведется новым мотором.

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Sslawik
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Farion
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Игорь
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У Hyundai Solaris может появиться новый мотор
{{material_126985}}Американский аналог российского Hyundai Solaris – Hyundai Accent сейчас оснащается 1,6-литровым двигателем GDI, который выдает 132 л.с. и 161 Нм крутящего момента. Новый «атмосферник» семейства Smartstream будет чуть менее мощным. Ожидается, что он сможет развивать 122 силы и 153 Нм момента. Зато по остальным показателям новинка должна превзойти предшественника. Отечественные «Солярисы» оснащаются старинными 1,6-литровыми моторами MPI мощностью 123 л.с. (150 Нм). И новый двигатель пришелся бы как нельзя более кстати.В новом семействе двигателей Smartstream используется технология Continuously Variable Valve Duration (CVVD), которая автоматически регулирует открытие и закрытие клапанов в зависимости от режима движения. На низких скоростях высокая мощность не требуется и впускные клапаны открываются на полпути до окончания такта сжатия. Это позволяет экономить топливо и снижает выбросы в атмосферу. На большой скорости впускные клапаны закрываются вначале такта сжатия, что ведет к увеличению отдачи двигателя.В результате новый агрегат станет более эффективно сжигать топливо. Если раньше официальный расход составлял 7,3 литра на 100 километров пробега, то сейчас он не должен превышать 6,5 литра. Дополнительно экономить топливо поможет новая трансмиссия – на смену 6-диапазонному «автомату» должен прийти современный вариатор. Продажи обновленного Hyundai Accent в США начнутся в ближайшее время. Возможно, и российский «Солярис» после рестайлинга обзаведется новым мотором.
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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