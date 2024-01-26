Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
Фото: uzautomotors.com
Почти половина собранных UzAuto Motors автомобилей пришлась на бюджетный седан Chevrolet Cobalt (150 тыс. экз.). Второе место занимает недорогой, но вместительный Chevrolet Damas/Labo (127 тыс. экз.). На третьей строчке – кроссовер Chevrolet Tracker (80 тыс. экз.). Замыкают пятерку лидеров Chevrolet Onix (61 тыс. экз.) и Chevrolet Lacetti (12 тыс. экз.). В следующем году UzAuto планирует собрать 430 тысяч автомобилей. На АвтоВАЗе нацелились на 500 тысяч машин.
Бу Андерссон пришел на UzAuto Motors в августе 2021 года. Уже по итогам 2022-го объемы производства выросли на 40% до 355 тысяч автомобилей. С 2014 по 2016 годы шведский топ-менеджер возглавлял АвтоВАЗ. Время выдалось непростое: обвал рубля и падение авторынка. Одно из первых его распоряжений касалось наведения порядка в цехах и продажи 18 дорогих иномарок дирекции предприятия. Вырученные 20 млн рублей потратили на ремонт туалетов. Вместе с тем при Андерссоне прошли массовые увольнения и были расторгнуты контракты со многими российскими поставщиками из-за срыва сроков поставок и низкого качества деталей.
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Официально самым доступным в России новым автомобилем считается Lada Granta. Рекомендованная производителем розничная цена базовой комплектации Classic’22 составляет от 678 300 рублей. В реальности же без дилерской наценки и допов купить автомобиль сейчас невозможно. Зато есть интересный вариант из Казахстана, да еще с трехрядным салоном.Читать далее
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17.11.2021, 13:12
Какие автомобили покупают в Казахстане? (Lada Granta только третья)
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