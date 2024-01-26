Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ

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Рынок Узбекистана стал вторым по величине для Chevrolet. Больше автомобилей марки продают только в США. Как выяснил телеграм-канал «Автопоток» в 2023 году UzAuto Motors сумело выпустить сопоставимое с российским автогигантом количество автомобилей. За год с конвейера сошло более 370 тысяч автомобилей или на 21% больше, чем годом ранее. Для сравнения на АвтоВАЗе за тот же период собрали 374 тысячи машин, что в пресс-службе компании назвали рекордным за последние 10 лет показателем.

Почти половина собранных UzAuto Motors автомобилей пришлась на бюджетный седан Chevrolet Cobalt (150 тыс. экз.). Второе место занимает недорогой, но вместительный Chevrolet Damas/Labo (127 тыс. экз.). На третьей строчке – кроссовер Chevrolet Tracker (80 тыс. экз.). Замыкают пятерку лидеров Chevrolet Onix (61 тыс. экз.) и Chevrolet Lacetti (12 тыс. экз.). В следующем году UzAuto планирует собрать 430 тысяч автомобилей. На АвтоВАЗе нацелились на 500 тысяч машин.

Бу Андерссон пришел на UzAuto Motors в августе 2021 года. Уже по итогам 2022-го объемы производства выросли на 40% до 355 тысяч автомобилей. С 2014 по 2016 годы шведский топ-менеджер возглавлял АвтоВАЗ. Время выдалось непростое: обвал рубля и падение авторынка. Одно из первых его распоряжений касалось наведения порядка в цехах и продажи 18 дорогих иномарок дирекции предприятия. Вырученные 20 млн рублей потратили на ремонт туалетов. Вместе с тем при Андерссоне прошли массовые увольнения и были расторгнуты контракты со многими российскими поставщиками из-за срыва сроков поставок и низкого качества деталей.

Упомянутые модели: Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р ) , Chevrolet Damas

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