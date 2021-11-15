В чем опасность навигатора: несколько примеров
Отвлекающий момент
С появлением навигаторов некоторые исследователи связывают рост ДТП. Был проведен опрос водителей в Великобритании, который показал, что в 2% случаев ДТП произошло из-за того, что водитель отвлекся на навигатор, а 20% водителей признались, что на оживленных дорогах испытывают неуверенность, когда едут по подсказкам гаджета.
Часто автомобилистов призывают пользоваться умным устройством только в ситуациях, когда адрес пункта назначения им неизвестен. При этом чаще лучше заранее проложить маршрут на карте и посмотреть, куда и как вам предстоит ехать.
Навигатор не все знает
Ситуация, когда навигатор направляет водителя по ложному пути не редкость. Если на пути из Якутска в Магадан все закончилось очень печально, то водителю в Иркутской области, которого навигатор завел в тайгу, повезло. Он двое суток прождал помощи в машине, пока оставалось горючее, чтобы греться, а потом все же пошел в сторону ближайшей деревни. Мужчину вовремя нашли спасатели, он остался жив и серьезно не пострадал.
Нередки случаи с навигаторами «Сусаниными» и в летнее время, когда в надежде объехать пробку водители едут по подсказанному пути и попадают на абсолютное бездорожье, где можно не только убить подвеску, но и в принципе остаться без колес.
Сотрудники ГИБДД всегда предупреждают, что покидать трассы опасно, тем более в незнакомых вам регионах. Часто только местные и могут проехать по каким-то заповедным тропам, минуя все коварные ямы. Тем более опасно уходить с трассы на севере, где легко оказаться в глухой тайге, по пояс в снегу и без связи.
Трагикомичные ситуации
Ситуация с низким мостом знакома всем, в каждом городе каждой страны есть такие. Но все равно, хотя бы несколько «негабаритных» машин каждый год пытаются проехать под ними и заканчивается все трагикомично. Нередко причиной становится коварный навигатор. Так было с одной семьей из Великобритании, которая отправилась в отпуск на автобусе. Навигатор проложил маршрут и водитель уверенно следовал по нему. Пока под одним из мостов, где сам автомобиль прошел, их машина не застряла, поставив точку в путешествии. К счастью, в этой аварии пострадал только автомобиль, а не люди.
Кстати, мосты в Европе не единственное, что может нарушить планы и поставить вас в тупик. В Италии один водитель суперкара благодаря навигатору заехал на такую узкую улицу, что проехать по ней ни вперед, ни назад уже не мог. В итоге бедолаге пришлось просить помощи у прохожих, и задним ходом красться по узкой улочке в сторону более широкой дороги. Вероятно, после этого владелец Ferrari пересмотрел свое отношение к электронному штурману.
Ответственность всегда лежит на водителе
Иногда в слепом следовании подсказкам гаджета водитель не обращает внимания на то, что этот маршрут противоречит правилам дорожного движения. Нередко водители, ехавшие по встречке на дороге с односторонним движением, пытались оправдать свои действия некорректным маршрутом от навигатора.
У сотрудников ГИБДД и юристов на этот счет единое мнение – неверные подсказки навигатора не освобождают вас от ответственности за нарушение ПДД. Можно использовать навигатор в качестве помощника, но не следует полностью перекладывать на него ответственность. В конце концов платить штраф будете вы, а не гаджет.
- 4 800 000 РInfiniti QX80 2018 в Москве
- 945 000 РBMW X3 2008 в Москве
- 880 000 РLexus IS 2006 в Москве
- 4 274 000 РLand Rover Range Rover Sport 2016 в Москве
- 7 555 005 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 3 650 000 РVolvo XC90 2015 в Москве
- 2 197 000 РVolkswagen Touran 2017 в Москве
- 2 575 000 РCadillac XT5 2016 в Москве
- 355 000 РBMW 3 серия 2003 в Москве
- 1 369 000 РBMW X5 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий