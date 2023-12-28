В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое
Фото: Прокуратура Самарской области
Фото: Прокуратура Самарской области
Фото: Прокуратура Самарской области
Фото: Прокуратура Самарской области
Водитель и пассажир Toyota Camry погибли на месте. Еще двух человек отправили в больницу. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Районная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
- 3 116 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 623 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 1 674 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 3 420 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 4 400 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 3 730 000 РToyota Camry 2022 в Москве
- 1 622 000 РHyundai Solaris 2018 в Москве
- 4 550 000 РToyota Camry 2023 в Москве
- 4 600 000 РToyota Camry 2023 в Москве
- 920 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий