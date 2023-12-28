В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое

Ранее мы писали Момент смертельной аварии на МКАД попал на видео: 20-летний шашечник убил двоих Вечером в субботу, 23 декабря, на внешней стороне 49-го километра МКАД произошло массовое ДТП, в котором погибли ... Читать далее

Трагедия произошла 27 декабря около 23:20 на 95-м километре автодороги А-300 неподалеку от села Большая Глушица в Большеглушицком районе Самарской области. В ДТП участвовали три легковушки: две Toyota Camry и седан Hyundai Solaris. По предварительной информации, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся сначала с «Солярисом», а затем и со второй «Камри».

Водитель и пассажир Toyota Camry погибли на месте. Еще двух человек отправили в больницу. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Районная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р ) , Hyundai Solaris (от 569 900 Р )

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