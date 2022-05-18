В Грозном назвали имя лучшего таксиста России
Фото: https://m.vk.com/russia_driver.taxi
Фото: https://m.vk.com/russia_driver.taxi
Фото: https://m.vk.com/russia_driver.taxi
Фото: https://m.vk.com/russia_driver.taxi
Фото: https://m.vk.com/russia_driver.taxi
Фото: https://m.vk.com/russia_driver.taxi
В рамках практического этапа водители соревновались в скоростном маневрировании, выполняли упражнения на плавность вождения на время. Конкурсанты преодолели девять практических испытаний. Завершающим этапом стал творческий конкурс, на котором водители презентовали свои регионы. Жюри оценивало артистизм, зрелищность, глубину замысла, культуру речи и поведение на сцене.
По итогам двух дней соревнований лучшим таксиситом России признали представителя Санкт-Петербурга Олега Махматова. Он получил из рук министра транспорта и связи Чечни Рамзана Черхигова сертификат на 150 000 рублей, а от правительства Чеченской Республики – автомобиль Hyundai Solaris. Олег Махматов заявил, что давно к шел к победе и был уверен в своих силах: «Очень рад, что выиграл машину, это самый большой выигрыш в моей жизни. Очень рад, что смогу поехать на нем домой в Петербург».
Второе место и приз в 100 000 рублей увез таксист из Республики Дагестан Алил Умаров. Третьим стал житель Тульской области Алексей Фокин.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» проводится с 2018 года. Организаторами традиционно выступают Общественный совет по развитию такси при содействии министерства транспорта РФ, комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству и ГУ МВД ГИБДД РФ.
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