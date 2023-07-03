В огненном ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек (видео)

27.06.2023, 08:02

Названы автомобили, которые чаще других не подлежат в России восстановлению после ДТП

Эксперты страховой компании проанализировали собственную статистику выплат по КАСКО и назвали автомобили, которые чаще остальных признавали полностью погибшими и отправляли в «тотал».Читать далее