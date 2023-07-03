В огненном ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек (видео)
В результате, в ДТП погибли пять человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также выясняют личности погибших. Судя по тому, что сообщений о раненых нет, в аварии погибли все люди, находившиеся в обоих автомобилях.
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Эксперты страховой компании проанализировали собственную статистику выплат по КАСКО и назвали автомобили, которые чаще остальных признавали полностью погибшими и отправляли в «тотал».Читать далее
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26.05.2023, 07:45
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Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные об угонах автомобилей, застрахованных по КАСКО и назвали самые «криминальные» регионы России. Первое место досталось вовсе не Москве и не Санкт-Петербургу.Читать далее
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22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
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28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
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22.04.2023, 13:59
Названы автомобили с самыми проблемной и надежной подвеской
Владельцы одних автомобилей сталкиваются с поломками подвески сразу после окончания заводской гарантии, другие же не знают проблем с ходовой до 200 тысяч километров пробега.Читать далее
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03.07.2023, 07:16
Туристов, едущих в Крым, ждет многокилометровая пробка
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03.07.2023, 06:05
На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами
Отдел контроля качества АвтоВАЗа наложил вето на отгрузку свежесобранных внедорожников семейства Lada Niva. На нескольких автомобиля обнаружили серьезный дефект тормозной системы.Читать далее
-
27.06.2023, 08:02
Названы автомобили, которые чаще других не подлежат в России восстановлению после ДТП
Эксперты страховой компании проанализировали собственную статистику выплат по КАСКО и назвали автомобили, которые чаще остальных признавали полностью погибшими и отправляли в «тотал».Читать далее
-
26.05.2023, 07:45
Страховщики рассказали, где в России чаще всего угоняют автомобили
Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные об угонах автомобилей, застрахованных по КАСКО и назвали самые «криминальные» регионы России. Первое место досталось вовсе не Москве и не Санкт-Петербургу.Читать далее
-
22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
-
28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
-
22.04.2023, 13:59
Названы автомобили с самыми проблемной и надежной подвеской
Владельцы одних автомобилей сталкиваются с поломками подвески сразу после окончания заводской гарантии, другие же не знают проблем с ходовой до 200 тысяч километров пробега.Читать далее
-
03.07.2023, 07:16
Туристов, едущих в Крым, ждет многокилометровая пробка
Большинство россиян, решивших отдохнуть в этом году в Крыму, добираются на полуостров на личном автотранспорте через Крымский мост. Из-за жесткого контроля на въезде, отдыхающим надо быть готовыми провести несколько часов в очереди.Читать далее
-
03.07.2023, 06:05
На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами
Отдел контроля качества АвтоВАЗа наложил вето на отгрузку свежесобранных внедорожников семейства Lada Niva. На нескольких автомобиля обнаружили серьезный дефект тормозной системы.Читать далее
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