В Петербурге задержали водителя Mitsubishi Pajero, который расстрелял Daewoo Matiz (видео)

Сообщение о стрельбе на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта поступило в полицию вечером 5 апреля. Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель Mitsubishi Pajero выстрелил из пневматического оружия по переднему пассажирскому стеклу Daewoo Matiz и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), объявлен план «Перехват», который результатов не дал. Только около часа ночи внедорожник нашли припаркованным на проспекте Большевиков, на следующий день подозреваемый был задержан.

Судя по кадрам с видеорегистратора, опубликованным порталом Piter.TV, конфликт имел долгую предысторию. Съемка начинается с того момента, как черный внедорожник перестраивается перед носом красного Daewoo Matiz. Водитель малолитражки, 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, выходит на светофоре из машины и идет предъявлять претензии «обидчику». Когда загорается зеленый сигнал, оба автомобиля какое-то время едут в соседних рядах, затем внедорожник равняется с Daewoo, притормаживает, стреляет в окно и уезжает, а водитель «Матиза», включив «аварийку», съезжает к краю проезжей части.

Упомянутые модели: Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р )

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