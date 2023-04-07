В Петербурге задержали водителя Mitsubishi Pajero, который расстрелял Daewoo Matiz (видео)
Судя по кадрам с видеорегистратора, опубликованным порталом Piter.TV, конфликт имел долгую предысторию. Съемка начинается с того момента, как черный внедорожник перестраивается перед носом красного Daewoo Matiz. Водитель малолитражки, 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, выходит на светофоре из машины и идет предъявлять претензии «обидчику». Когда загорается зеленый сигнал, оба автомобиля какое-то время едут в соседних рядах, затем внедорожник равняется с Daewoo, притормаживает, стреляет в окно и уезжает, а водитель «Матиза», включив «аварийку», съезжает к краю проезжей части.
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18.10.2022, 17:19
Космонавт пробыл полгода в космосе, вернулся и сбил руководителя секретных проектов Центра подготовки космонавтов
Инцидент произошел в Подмосковье вечером в понедельник, 18 октября. Космонавт Олег Артемьев, недавно вернувшийся из третьего космического путешествия, сбил руководителя проектов ЦПК «Звездный городок».Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
22.03.2022, 10:22
Завод Mitsubishi, где еще недавно собирали Pajero, переориентируют на производство туалетной бумаги
Последние внедорожники Mitsubishi Pajero сошли с конвейера японского завода в августе 2021 года. Предприятие в префектуре Гифу осталось не у дел и было выставлено на продажу. Покупатель нашелся быстро.Читать далее
-
09.08.2021, 13:48
Парень умер после шлепка по ягодице у капота внедорожника: следователи выясняют подробности
Таинственная история произошла в одном из дворов Василеостровского района Санкт-Петербурга в ночь на понедельник, 9 августа. Владелец Mitsubishi Pajero заметил у капота своего автомобиля неизвестного парня, одетого в черное. Подумав, что это автомобильный вор, мужчина подкрался сзади и шлепнул подозрительного субъекта пониже спины. Молодой человек упал замертво.Читать далее
-
13.04.2021, 14:58
Какой автомобиль вы бы купили за 1,5-1,8 млн рублей? Советы опытных водителей
«У меня дилемма уже который месяц, – делится наболевшим в соцсетях российская мотогонщица Анастасия Нифонтова. - Вводные простые: обязательно полный привод, чтобы можно было таскать прицеп и достаточно просторный внутри».Читать далее
-
07.04.2021, 00:01
Если вам кажется, что день не задался, посмотрите, что случилось с Mitsubishi Pajero
Если вы планируете пересечь реку вброд, надо трезво оценить возможности своего автомобиля, глубину и скорость течения. Излишняя самонадеянность может дорого обойтись. Водитель Mitsubishi Pajero убедился в этом на собственном горьком опыте.Читать далее
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