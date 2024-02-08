Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Четвертое и пятое места вновь достались российским моделям – внедорожникам Lada 4x4 и УАЗ «Патриот» соответственно. На шестую строчку поместили Chevrolet Lanos, который собирали на Запорожском автозаводе. Седьмым стал седан Daewoo Nexia узбекской сборки, а восьмым – Ford Mondeo, который выпускали на заводе во Всеволожске. Замыкают список корейский внедорожник Ssang Yong Actyon и японский Mitsubishi Pajero. По мнению журналистов, у всех перечисленных выше автомобилей корень всех бед кроется в «слабом» железе и отсутствии антикоррозийного защитного слоя.
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-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
31.01.2024, 07:27
Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: минивэн Mercedes протаранил «Гранту»
Два человека погибли в серьезной ночной аварии на трассе А-300 в Самарской области. Минивэн Mercedes вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Granta.Читать далее
-
29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
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