3 декабря 2019, 00:01
В России отзывают автомобили Volkswagen
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Российский офис Volkswagen объявил о начале локальной отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране несколько кроссоверов Tiguan и купе-седанов Passat CC. Причиной стала неисправность в блоке управления подушек безопасности, которая может привести к их некорректному срабатыванию.
Фото: Volkswagen
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Проблему заподозрили всего у 24 экземпляров Volkswagen Tiguan Volkswagen Passat CC, реализованных в период с 2015 по 2016 годы. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер автомобиля и связаться с дилером. На всех указанных выше автомобилях обновят ПО блока управления подушек безопасности. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев машин.
В сентябре 2019 года Volkswagen Group отзывала в России автомобили Volkswagen Golf, а также Audi Q3 и Seat Leon, проданные в 2014 – 2015 годах. У этих машин выявили риск утечки моторного масла. Тогда в сервис пригласили 288 автомобилей.
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