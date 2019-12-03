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3 декабря 2019, 00:01

В России отзывают автомобили Volkswagen

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Российский офис Volkswagen объявил о начале локальной отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране несколько кроссоверов Tiguan и купе-седанов Passat CC. Причиной стала неисправность в блоке управления подушек безопасности, которая может привести к их некорректному срабатыванию.
В России отзывают автомобили Volkswagen

Фото: Volkswagen

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Специалисты Volkswagen выяснили, что из-за недостаточной термообработки конденсатор в блоке управления подушек безопасности может выйти из строя и повлиять на работу датчика. Как правило, ошибка обнаруживается блоком управления, подушка безопасности отключается, на приборной панели загорается соответствующий индикатор. Однако существует вероятность, что блок управления распознает изменение сигнала датчика как сигнал удара при лобовом столкновении и ошибочно даст команду на срабатывание подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности. 

Проблему заподозрили всего у 24 экземпляров Volkswagen Tiguan Volkswagen Passat CC, реализованных в период с 2015 по 2016 годы. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер автомобиля и связаться с дилером. На всех указанных выше автомобилях обновят ПО блока управления подушек безопасности. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев машин.

В сентябре 2019 года Volkswagen Group отзывала в России автомобили Volkswagen Golf, а также Audi Q3 и Seat Leon, проданные в 2014 – 2015 годах. У этих машин выявили риск утечки моторного масла. Тогда в сервис пригласили 288 автомобилей.

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Passat CC
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Алексей
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
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В России отзывают автомобили Volkswagen
{{material_127339}}Специалисты Volkswagen выяснили, что из-за недостаточной термообработки конденсатор в блоке управления подушек безопасности может выйти из строя и повлиять на работу датчика. Как правило, ошибка обнаруживается блоком управления, подушка безопасности отключается, на приборной панели загорается соответствующий индикатор. Однако существует вероятность, что блок управления распознает изменение сигнала датчика как сигнал удара при лобовом столкновении и ошибочно даст команду на срабатывание подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности. Проблему заподозрили всего у 24 экземпляров Volkswagen Tiguan Volkswagen Passat CC, реализованных в период с 2015 по 2016 годы. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер автомобиля и связаться с дилером. На всех указанных выше автомобилях обновят ПО блока управления подушек безопасности. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев машин.В сентябре 2019 года Volkswagen Group отзывала в России автомобили Volkswagen Golf, а также Audi Q3 и Seat Leon, проданные в 2014 – 2015 годах. У этих машин выявили риск утечки моторного масла. Тогда в сервис пригласили 288 автомобилей.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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