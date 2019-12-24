24 декабря 2019, 16:03
В России отзывают более тысячи автомобилей Mercedes-Benz
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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале двух отзывных кампаний в связи с двумя разными поводами. Кроссоверы GLE приглашают в сервис из-за неправильно закрепленного декора, а седаны S-Class – из-за проблем с программным обеспечением.
Фото: Mercedes-Benz
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Вторая сервисная акция затрагивает в России 96 роскошных седанов Mercedes-Benz S-Class (типы 217 и 222), проданных за последний год. Причиной отзыва стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL). Владельцам предложат бесплатно адаптировать конфигурацию ПО.
В ближайшее время владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывных кампаний по SMS или электронной почте. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
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Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw серьезный конкурент
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
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