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24 декабря 2019, 16:03

В России отзывают более тысячи автомобилей Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале двух отзывных кампаний в связи с двумя разными поводами. Кроссоверы GLE приглашают в сервис из-за неправильно закрепленного декора, а седаны S-Class – из-за проблем с программным обеспечением.
В России отзывают более тысячи автомобилей Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении седанов Mercedes-Benz E-Class ...
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Кроссоверы Mercedes-Benz GLE (тип 167) отзывают в связи с возможным несоответствием крепления декоративной накладки на вертикальной перегородке нужной спецификации. В сервис приглашают владельцев 1 022 автомобилей, проданных в 2018 – 2019 годах. На всех автомобилях проверят качество крепления и при необходимости доработают его.

Вторая сервисная акция затрагивает в России 96 роскошных седанов Mercedes-Benz S-Class (типы 217 и 222), проданных за последний год. Причиной отзыва стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL). Владельцам предложат бесплатно адаптировать конфигурацию ПО.

В ближайшее время владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывных кампаний по SMS или электронной почте. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
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В России отзывают более тысячи автомобилей Mercedes-Benz
{{material_128013}}Кроссоверы Mercedes-Benz GLE (тип 167) отзывают в связи с возможным несоответствием крепления декоративной накладки на вертикальной перегородке нужной спецификации. В сервис приглашают владельцев 1 022 автомобилей, проданных в 2018 – 2019 годах. На всех автомобилях проверят качество крепления и при необходимости доработают его.Вторая сервисная акция затрагивает в России 96 роскошных седанов Mercedes-Benz S-Class (типы 217 и 222), проданных за последний год. Причиной отзыва стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL). Владельцам предложат бесплатно адаптировать конфигурацию ПО.В ближайшее время владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывных кампаний по SMS или электронной почте. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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