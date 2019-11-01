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1 ноября 2019, 15:58

В России отзывают почти 400 автомобилей Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении седанов Mercedes-Benz E-Class. Причиной стал спойлер, установленный на крышке багажника.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов GLE четвертого поколения ...
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Нынешний отзыв затрагивает 383 автомобиля Mercedes-Benz E-Class, проданных, начиная с 2016 года по настоящее время. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Выяснилось, что спойлер мог быть изготовлен с нарушением спецификации. В результате возникает риск, что на высокой скорости спойлер может просто оторваться.

В ближайшее время владельцев всех указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику. Мастера СТО проверят болтовой крепеж заднего спойлера и при необходимости его надежно зафиксируют. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

В конце сентября в России отзывали почти тысячу кроссоверов Mercedes-Benz GLE четвертого поколения (индекс W167). Причиной тогда послужила некорректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Посоветуйте сервис
Я на плановое обслуживание и диагностику езжу в техцентр SSK Mercedes на Верейской улице, 29к42. Не знаю правда с какого года они работают вообще, но хвалят их. Сам тоже не замечал, чтобы обманывали, сдавать машину можно поздно, до 22:00 открыто. Местоположение центра не сказал бы, что удобное, но проехать ...
Матвеев_А
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В России отзывают почти 400 автомобилей Mercedes-Benz
{{material_127666}}Нынешний отзыв затрагивает 383 автомобиля Mercedes-Benz E-Class, проданных, начиная с 2016 года по настоящее время. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Выяснилось, что спойлер мог быть изготовлен с нарушением спецификации. В результате возникает риск, что на высокой скорости спойлер может просто оторваться.В ближайшее время владельцев всех указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику. Мастера СТО проверят болтовой крепеж заднего спойлера и при необходимости его надежно зафиксируют. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.В конце сентября в России отзывали почти тысячу кроссоверов Mercedes-Benz GLE четвертого поколения (индекс W167). Причиной тогда послужила некорректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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