1 ноября 2019, 15:58
В России отзывают почти 400 автомобилей Mercedes-Benz
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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении седанов Mercedes-Benz E-Class. Причиной стал спойлер, установленный на крышке багажника.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов GLE четвертого поколения ...Читать далее
В ближайшее время владельцев всех указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику. Мастера СТО проверят болтовой крепеж заднего спойлера и при необходимости его надежно зафиксируют. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
В конце сентября в России отзывали почти тысячу кроссоверов Mercedes-Benz GLE четвертого поколения (индекс W167). Причиной тогда послужила некорректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Я на плановое обслуживание и диагностику езжу в техцентр SSK Mercedes на Верейской улице, 29к42. Не знаю правда с какого года они работают вообще, но хвалят их. Сам тоже не замечал, чтобы обманывали, сдавать машину можно поздно, до 22:00 открыто. Местоположение центра не сказал бы, что удобное, но проехать ...
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