25 сентября 2019, 13:29
В России отзывают Jeep Cherokee
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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной стала неисправность коробки передач, которая приводит к внезапной потере тяги.
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На сайте Росстандарта появилось сообщение о начале добровольной сервисной кампании в отношении 10 внедорожников ...Читать далее
Неисправность заподозрили у 65 кроссоверов Jeep Cherokee, проданных в нашей стране, начиная с марта 2014 года по сегодняшний день. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и записаться на ремонт в удобный дилерский центр. Специалисты обновят программное обеспечение блока управления трансмиссией. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
В ноябре 2018 года в России отзывали «заряженные» вседорожники Jeep Grand Cherokee SRT и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Тогда в сервис пригласили всего 10 автомобилей из-за нестандартных ковриков, которые могли цепляться за педаль акселератора и вызывать неконтролируемое ускорение.
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Отзывы по теме
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
...обеих бамперов...
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