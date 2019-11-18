18 ноября 2019, 07:41
В России разрабатывают автомобильный Shazam
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В ближайшее время автовладельцы смогут оценить состояние двигателя при помощи мобильного приложения «Автошазам». Достаточно будет просто на несколько секунд поднести смартфон к работающему мотору. Приложение поставит диагноз по звуку.
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Идея создания нового сервиса пришла разработчикам по аналогии с приложением Shazam, которое помогает онлайн определить исполнителя и название песни. Технологию решили применить к автомобилям. Специально обученные алгоритмы искусственного интеллекта смогут по звуку мотора определить марку автомобиля, его возраст и пробег. Параллельно будет идти поиск информации по номеру телефона и автомобилю, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
На основе полученных данных система идентифицирует двигатель и степень его износа. При необходимости приложение сможет дать рекомендации по ремонту или сразу предложит записаться на ремонт в ближайшую автомастерскую. Новый сервис создадут к 2021 году в рамках масштабного проекта «Автодата». Разработкой займутся специалисты НП «ГЛОНАСС». Бюджетное финансирование уже выделяется.
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