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18 ноября 2019, 07:41

В России разрабатывают автомобильный Shazam

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В ближайшее время автовладельцы смогут оценить состояние двигателя при помощи мобильного приложения «Автошазам». Достаточно будет просто на несколько секунд поднести смартфон к работающему мотору. Приложение поставит диагноз по звуку.
В России разрабатывают автомобильный Shazam

Фото взято из открытых источников

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Как рассказал РИА «Новости» представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, проект «Автошазам» сейчас проходит оценку. Сервис планируют запустить в 2021 году. При помощи мобильного приложения водители смогут быстро провести диагностику двигателя. Для анализа системе потребуется лишь «услышать» звук работающего мотора.

Идея создания нового сервиса пришла разработчикам по аналогии с приложением Shazam, которое помогает онлайн определить исполнителя и название песни. Технологию решили применить к автомобилям. Специально обученные алгоритмы искусственного интеллекта смогут по звуку мотора определить марку автомобиля, его возраст и пробег. Параллельно будет идти поиск информации по номеру телефона и автомобилю, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

На основе полученных данных система идентифицирует двигатель и степень его износа. При необходимости приложение сможет дать рекомендации по ремонту или сразу предложит записаться на ремонт в ближайшую автомастерскую. Новый сервис создадут к 2021 году в рамках масштабного проекта «Автодата». Разработкой займутся специалисты НП «ГЛОНАСС». Бюджетное финансирование уже выделяется.

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В России разрабатывают автомобильный Shazam
{{material_127853}}Как рассказал РИА «Новости» представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, проект «Автошазам» сейчас проходит оценку. Сервис планируют запустить в 2021 году. При помощи мобильного приложения водители смогут быстро провести диагностику двигателя. Для анализа системе потребуется лишь «услышать» звук работающего мотора.Идея создания нового сервиса пришла разработчикам по аналогии с приложением Shazam, которое помогает онлайн определить исполнителя и название песни. Технологию решили применить к автомобилям. Специально обученные алгоритмы искусственного интеллекта смогут по звуку мотора определить марку автомобиля, его возраст и пробег. Параллельно будет идти поиск информации по номеру телефона и автомобилю, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.На основе полученных данных система идентифицирует двигатель и степень его износа. При необходимости приложение сможет дать рекомендации по ремонту или сразу предложит записаться на ремонт в ближайшую автомастерскую. Новый сервис создадут к 2021 году в рамках масштабного проекта «Автодата». Разработкой займутся специалисты НП «ГЛОНАСС». Бюджетное финансирование уже выделяется.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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