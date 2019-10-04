4 октября 2019, 10:09
В России вновь отзывают Jeep Cherokee
- 227
- 0
Российское подразделение альянса FCA объявило о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Jeep Cherokee. Причиной стала ошибка в электронике, которая может помешать корректному раскрытию подушек безопасности.
Ранее мы писали
Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера СТО заменят неисправные датчики ускорения. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно, не дожидаясь звонка дилера, самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
Неделю назад в России уже отзывали кроссоверы Jeep Cherokee. Тогда в сервис пригласили 65 автомобилей, реализованных с марта 2014 года. Причиной стало возможное залипание фрикционной муфты, которое может привести к переходу коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах. Проблема решается обновлением ПО.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Тест-драйв Jeep Renegade: игра с традициями
21.10.2016, 10:38
Тест Jeep Wrangler: Игрушка для взрослых
22.02.2015, 23:53
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
27.07.2014, 20:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Тест-драйв Jeep Renegade: игра с традициями
21.10.2016, 10:38
Тест Jeep Wrangler: Игрушка для взрослых
22.02.2015, 23:53
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
27.07.2014, 20:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
...обеих бамперов...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве