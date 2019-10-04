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4 октября 2019, 10:09

В России вновь отзывают Jeep Cherokee

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Российское подразделение альянса FCA объявило о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Jeep Cherokee. Причиной стала ошибка в электронике, которая может помешать корректному раскрытию подушек безопасности.
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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной ...
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Отзыв затрагивает в России 62 кроссовера Jeep Cherokee, проданных с сентября 2018 года. У них заподозрили опасный сбой в электронном блоке управления Occupant Restraint (ЭБУ). Блок может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Проблема усугубляется тем, что при потере связи с датчиками на приборной панели не высвечивается ошибка системы подушек безопасности. Соответственно, невозможно вовремя распознать неисправность, которая может иметь серьезные последствия. При определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще.

В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера СТО заменят неисправные датчики ускорения. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно, не дожидаясь звонка дилера, самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
 
Неделю назад в России уже отзывали кроссоверы Jeep Cherokee. Тогда в сервис пригласили 65 автомобилей, реализованных с марта 2014 года. Причиной стало возможное залипание фрикционной муфты, которое может привести к переходу коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах. Проблема решается обновлением ПО.

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Отзывы по теме
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Jeep начинает продажи Cherokee с дизелем
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
Docker78
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
...обеих бамперов...
Миша
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В России вновь отзывают Jeep Cherokee
{{material_127653}}Отзыв затрагивает в России 62 кроссовера Jeep Cherokee, проданных с сентября 2018 года. У них заподозрили опасный сбой в электронном блоке управления Occupant Restraint (ЭБУ). Блок может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Проблема усугубляется тем, что при потере связи с датчиками на приборной панели не высвечивается ошибка системы подушек безопасности. Соответственно, невозможно вовремя распознать неисправность, которая может иметь серьезные последствия. При определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще.В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера СТО заменят неисправные датчики ускорения. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно, не дожидаясь звонка дилера, самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Неделю назад в России уже отзывали кроссоверы Jeep Cherokee. Тогда в сервис пригласили 65 автомобилей, реализованных с марта 2014 года. Причиной стало возможное залипание фрикционной муфты, которое может привести к переходу коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах. Проблема решается обновлением ПО.
2019-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
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