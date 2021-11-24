В США начнут продавать еще один российский внедорожник: смотрим на героя
Фото: Bremach
Напомним, американская премьера внедорожника УАЗ «Патриот» состоялась на прошлой неделе в рамках автомобильной выставки в Лос-Анджелесе. За первые же сутки Bremach собрала более 130 предзаказов на внедорожник на общую сумму 3,8 млн долларов. Интерес покупателей обусловлен несколькими факторами. Во-первых, «Патриот» стал первым российским автомобилем, официально продаваемым в США. Во-вторых, стоит он хоть и дороже, чем в России, но существенно меньше, чем основные конкуренты на американском рынке – 26,4 тыс. долларов (1,94 млн рублей по курсу). Наконец, чтобы развеять сомнения в качестве, Bremach предложила расширенную гарантию: 5 лет или 100 тыс. км, а на трансмиссию – 10 лет или 200 тыс. км.
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