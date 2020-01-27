Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 января 2020, 17:24

В Териберке китайским «Ленд Крузерам» порезали колеса

  • 6716
  • 0
Фото: vk.com/my_teriberka
Эти фотографии появились в одном из сообществ Мурманской области и стали предметом для широкого обсуждения подписчиков «ВКонтакте». На них, как видно, запечатлены два внедорожника со спущенными колесами.
В Териберке китайским Ленд Крузерам порезали колеса

Фото: vk.com/my_teriberka

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 694 000 Р
Подпись к публикации гласит: «Эти незаконные китайские гиды на «Ленд Крузерах» с китайскими номерами уже не первый месяц работают в Мурманской области. А сегодня в Териберке у них оказались порезаны колеса. Совпадение»?

Немного поясним: забытая государством Териберка находится на самом краю Кольского полуострова и, во многом благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), стала известна широкому кругу туристов, включая гостей из Поднебесной.

В последнее время их поток сюда увеличился кратно. По китайским поверьям, если зачать ребенка под северным сиянием, родившегося человечка ждет в жизни большая удача. Дело дошло того, что предприимчивые азиаты (со всей их настойчивостью, бестактностью и упорством бульдозера) наладили собственные туристические программы (как, например, в том же Санкт-Петербурге), что не очень-то нравится местным жителям.

Ранее мы писали
В самый канун празднования Нового года мы поведали о непогоде, которая охватила Таймырский полуостров, превратив ...
Читать далее
Вот, что пишут в ответ на данный пост жители Териберки и других городов Мурманской области. Иван Кузнецов: «Поступок труса! Втихаря попортить чужое имущество (пусть даже китайское)». Сержик Борисов: «А что значит «незаконные гиды»? Чем незаконные гиды отличаются от законных гидов»? Ромчик Иванов: «Тем, что они иностранцы приехали зарабатывать наши деньги, а налоги здесь не платят, и туристов своих же через себя возят. А по деньгам берут больше! Вывод: наши зарплаты у них в карманах и у наших чинуш, которые им позволяют это делать. В Сибири так и начиналось». Ирина Ножкина: «А вы попробуйте в Америке или в Норвегии без рабочей визы и уплаты налогов поработать! Сразу арестуют - и в тюрьму»!

Руслан Кутлубаев: «В Териберке все наши «в белую», что ли работают? Не помню, чтобы мне со снегоходов чек выбили. А если я из Москвы на своей «Ниве» приеду и буду возить туристов? Мне тоже колеса проколят»? Людмила Ильина: «А «законные бомбилы» на снегоходах берут по 1000 руб. с человека за 5-минутную поездку до моря на санях, не внушающих доверие. Так, кто же в бюджет не докладывает, китайцы, или все-таки наши? Налоговая, ау»!

 

Кстати

В тот же день и в том же сообществе появилась другая фотография. На ней виден лежащий в кювете перевернувшийся автомобиль. Подпись следующая: «Микроавтобус с китайскими туристами улетел по дороге в Териберку. А мы предупреждали! P. S. Все живы и здоровы».

Ситуация, как говорят местные, и как мы уже писали, стала, увы, номрой. ДТП и съезды с проезжей части тут – обычное явление. Вот и пользователь Сетей Алексей Артюшенко обращает на это внимание: «Это уже традиция какая-то: если «китаец» не улетел в кювет по дороге в Териберку, это зря в Мурманск приезжал».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Toyota Land Cruiser
Объявления о продаже Toyota Land Cruiser
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Териберке китайским «Ленд Крузерам» порезали колеса
{{model_v2_no_show_1734}} Подпись к публикации гласит: «Эти незаконные китайские гиды на «Ленд Крузерах» с китайскими номерами уже не первый месяц работают в Мурманской области. А сегодня в Териберке у них оказались порезаны колеса. Совпадение»?Немного поясним: забытая государством Териберка находится на самом краю Кольского полуострова и, во многом благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), стала известна широкому кругу туристов, включая гостей из Поднебесной.В последнее время их поток сюда увеличился кратно. По китайским поверьям, если зачать ребенка под северным сиянием, родившегося человечка ждет в жизни большая удача. Дело дошло того, что предприимчивые азиаты (со всей их настойчивостью, бестактностью и упорством бульдозера) наладили собственные туристические программы (как, например, в том же Санкт-Петербурге), что не очень-то нравится местным жителям. {{material_128552}} Вот, что пишут в ответ на данный пост жители Териберки и других городов Мурманской области. Иван Кузнецов: «Поступок труса! Втихаря попортить чужое имущество (пусть даже китайское)». Сержик Борисов: «А что значит «незаконные гиды»? Чем незаконные гиды отличаются от законных гидов»? Ромчик Иванов: «Тем, что они иностранцы приехали зарабатывать наши деньги, а налоги здесь не платят, и туристов своих же через себя возят. А по деньгам берут больше! Вывод: наши зарплаты у них в карманах и у наших чинуш, которые им позволяют это делать. В Сибири так и начиналось». Ирина Ножкина: «А вы попробуйте в Америке или в Норвегии без рабочей визы и уплаты налогов поработать! Сразу арестуют - и в тюрьму»!Руслан Кутлубаев: «В Териберке все наши «в белую», что ли работают? Не помню, чтобы мне со снегоходов чек выбили. А если я из Москвы на своей «Ниве» приеду и буду возить туристов? Мне тоже колеса проколят»? Людмила Ильина: «А «законные бомбилы» на снегоходах берут по 1000 руб. с человека за 5-минутную поездку до моря на санях, не внушающих доверие. Так, кто же в бюджет не докладывает, китайцы, или все-таки наши? Налоговая, ау»! КстатиВ тот же день и в том же сообществе появилась другая фотография. На ней виден лежащий в кювете перевернувшийся автомобиль. Подпись следующая: «Микроавтобус с китайскими туристами улетел по дороге в Териберку. А мы предупреждали! P. S. Все живы и здоровы».Ситуация, как говорят местные, и как мы уже писали, стала, увы, номрой. ДТП и съезды с проезжей части тут – обычное явление. Вот и пользователь Сетей Алексей Артюшенко обращает на это внимание: «Это уже традиция какая-то: если «китаец» не улетел в кювет по дороге в Териберку, это зря в Мурманск приезжал».
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемерово Волгоград Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.