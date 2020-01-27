В Териберке китайским «Ленд Крузерам» порезали колеса
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Фото: vk.com/my_teriberka
Немного поясним: забытая государством Териберка находится на самом краю Кольского полуострова и, во многом благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), стала известна широкому кругу туристов, включая гостей из Поднебесной.
В последнее время их поток сюда увеличился кратно. По китайским поверьям, если зачать ребенка под северным сиянием, родившегося человечка ждет в жизни большая удача. Дело дошло того, что предприимчивые азиаты (со всей их настойчивостью, бестактностью и упорством бульдозера) наладили собственные туристические программы (как, например, в том же Санкт-Петербурге), что не очень-то нравится местным жителям.
Руслан Кутлубаев: «В Териберке все наши «в белую», что ли работают? Не помню, чтобы мне со снегоходов чек выбили. А если я из Москвы на своей «Ниве» приеду и буду возить туристов? Мне тоже колеса проколят»? Людмила Ильина: «А «законные бомбилы» на снегоходах берут по 1000 руб. с человека за 5-минутную поездку до моря на санях, не внушающих доверие. Так, кто же в бюджет не докладывает, китайцы, или все-таки наши? Налоговая, ау»!
Кстати
В тот же день и в том же сообществе появилась другая фотография. На ней виден лежащий в кювете перевернувшийся автомобиль. Подпись следующая: «Микроавтобус с китайскими туристами улетел по дороге в Териберку. А мы предупреждали! P. S. Все живы и здоровы».
Ситуация, как говорят местные, и как мы уже писали, стала, увы, номрой. ДТП и съезды с проезжей части тут – обычное явление. Вот и пользователь Сетей Алексей Артюшенко обращает на это внимание: «Это уже традиция какая-то: если «китаец» не улетел в кювет по дороге в Териберку, это зря в Мурманск приезжал».
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