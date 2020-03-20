20 марта 2020, 20:38
Весовой контроль для фур с товарами первой необходимости отменят. Следующий «Платон»?
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России на месяц отменят весовой контроль для фур, перевозящих товары первой необходимости. Правительство рассматривает возможность отмены сборов по системе «Платон».
Фото: rbc.ru
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Одновременно, правительство решает, можно ли отменить плату по системе «Платон» для большегрузов, перевозящих продукты питания и товары первой необходимости. Власти надеются, что это позволит снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и значимых непродовольственных товаров. По информации ТАСС, временная отмена «Платона» тоже вопрос почти решенный.
Все эти меры будут осуществляться в рамках антикризисного плана правительства. Помимо них планируется ввести мораторий на проверки налоговиков, приостановить банкротства, инициировать налоговые каникулы и отсрочку страховых взносов для малого бизнеса. Рассматривается вопрос о компенсации убытков для транспортного и туристического бизнеса, а также о докапитализации лизинговых компаний.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
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