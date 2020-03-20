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20 марта 2020, 20:38

Весовой контроль для фур с товарами первой необходимости отменят. Следующий «Платон»?

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России на месяц отменят весовой контроль для фур, перевозящих товары первой необходимости. Правительство рассматривает возможность отмены сборов по системе «Платон».
Весовой контроль для фур с товарами первой необходимости отменят Следующий Платон

Фото: rbc.ru

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Ространснадзор объявил о временной отмене весового контроля для фур, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентованным верхом. Новый порядок будет действовать в течение месяца с 25 марта по 25 апреля 2020 года.

Одновременно, правительство решает, можно ли отменить плату по системе «Платон» для большегрузов, перевозящих продукты питания и товары первой необходимости. Власти надеются, что это позволит снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и значимых непродовольственных товаров. По информации ТАСС, временная отмена «Платона» тоже вопрос почти решенный.

Все эти меры будут осуществляться в рамках антикризисного плана правительства. Помимо них планируется ввести мораторий на проверки налоговиков, приостановить банкротства, инициировать налоговые каникулы и отсрочку страховых взносов для малого бизнеса. Рассматривается вопрос о компенсации убытков для транспортного и туристического бизнеса, а также о докапитализации лизинговых компаний.


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Весовой контроль для фур с товарами первой необходимости отменят. Следующий «Платон»?
{{material_129152}}Ространснадзор объявил о временной отмене весового контроля для фур, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентованным верхом. Новый порядок будет действовать в течение месяца с 25 марта по 25 апреля 2020 года.Одновременно, правительство решает, можно ли отменить плату по системе «Платон» для большегрузов, перевозящих продукты питания и товары первой необходимости. Власти надеются, что это позволит снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и значимых непродовольственных товаров. По информации ТАСС, временная отмена «Платона» тоже вопрос почти решенный.Все эти меры будут осуществляться в рамках антикризисного плана правительства. Помимо них планируется ввести мораторий на проверки налоговиков, приостановить банкротства, инициировать налоговые каникулы и отсрочку страховых взносов для малого бизнеса. Рассматривается вопрос о компенсации убытков для транспортного и туристического бизнеса, а также о докапитализации лизинговых компаний.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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