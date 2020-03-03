«Дровосеки» и «карьерники» разрушают дороги. Как с ними бороться?
- 883
- 0
Фото: Torfovoz.ru
По информации ГКУ «Ленавтодор», в плачевное состояние пришли трассы «Чолово — Клуколово — Милодежь» и Красный Маяк — Пехенец — Киевское шоссе». И вину дорожники возлагают аккурат на лесозаготовителей и их тяжелую технику.
Нельзя утерять связь с «большой землей»
Дорожные службы как могут воюют с «дровосеками», вплоть до таких мер, как перекапывание незаконных съездов к местам заготовки древесины. Но организации, валящие лес, засыпают канавы вдоль дорог пиленными бревнами, и тяжелые КрАЗы с «Уралами» легко выезжают на асфальтовые дороги.
Теперь вот дорожники обратились за помощью в полицию. Смогут ли стражи порядка пресечь строительство новых нелегальных съездов, покажем время.
«Платон» объедешь, от ГИБДД не уйдешь
Тем временем не меньше хлопот дорожным службам Ленобласти доставляют нерадивые перевозчики и владельцы месторождений. Их большегрузы также негативно воздействуют на состояние региональных магистралей. И они также охотно пользуются незаконными съездами.
Но вот уже через месяц, к началу апреля 2020-го на ряде участков дорог, которые используются для вывоза из этих карьеров нерудных материалов, установят знаки ограничения предельной нагрузки на ось в 5 тонн. Информация о местах весовых ограничений будет передана дорожниками в ГИБДД. Полицейские экипажи тогда возьмут за практику организацию дежурств экипажей в местах выезда карьерных самосвалов на асфальтовые дороги.
В «Ленавтодоре» говорят, что данная мера продиктована необходимостью сохранить покрытие региональных дорог. Оно и понятно: после дождливой зимы (чувствуете диссонанс?) основание магистралей насыщено водой, очень пластично и постоянные чрезмерные весовые нагрузки негативно сказываются на состоянии грунтового покрытия и асфальтобетона.
Грузоперевозчики – ребята хитрые и, как правило, пренебрегают допустимыми весовыми нагрузками, объезжая федеральные трассы и дежурные машины системы «Платон». Грузовики следуют на региональные трассы Ленобласти и те несут повышенную нагрузку, в итоге разрушаясь.
Как мы уже информировали, до конца 2020 года на трассах Ленинградской области будут введены в эксплуатацию автоматические пункты весогабаритного контроля. Они будут взвешивать фуры в движении, проверяя наличие перегруза. Первые 3 автоматических поста будут защищать дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» (дублёр федеральной трассы А-181 «Скандинавия») и «Осиновая роща — Магистральная». Об этом информирует ГКУ «Ленавтодор».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве