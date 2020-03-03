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3 марта 2020, 09:33

«Дровосеки» и «карьерники» разрушают дороги. Как с ними бороться?

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Фото из открытых источников
Лес рубят – не только щепки летят. Попутно разрушаются и без того не самые ровные региональные дороги. Это мы про Лужский район Ленинградской области. Местные лесозаготовители настолько активно работают топором и бензопилой, что чихали на дороги, по которым возят спиленный «кругляк».
Дровосеки и карьерники разрушают дороги Как с ними бороться

Фото: Torfovoz.ru

По информации ГКУ «Ленавтодор», в плачевное состояние пришли трассы «Чолово — Клуколово — Милодежь» и Красный Маяк — Пехенец — Киевское шоссе». И вину дорожники возлагают аккурат на лесозаготовителей и их тяжелую технику.

Нельзя утерять связь с «большой землей»

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«Погрузка древесины ведется вечером и ночью, груженные лесовозы сразу же выезжают на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию», - говорится в официальном сообщении «Ленавтодора». По этой причине без связи с «большой землей» вскоре могут остаться и без того не жирующие деревни Чолово, Клуколово, Милодеж, Бор и Владычкино.

Дорожные службы как могут воюют с «дровосеками», вплоть до таких мер, как перекапывание незаконных съездов к местам заготовки древесины. Но организации, валящие лес, засыпают канавы вдоль дорог пиленными бревнами, и тяжелые КрАЗы с «Уралами» легко выезжают на асфальтовые дороги.

Теперь вот дорожники обратились за помощью в полицию. Смогут ли стражи порядка пресечь строительство новых нелегальных съездов, покажем время.

«Платон» объедешь, от ГИБДД не уйдешь

Тем временем не меньше хлопот дорожным службам Ленобласти доставляют нерадивые перевозчики и владельцы месторождений. Их большегрузы также негативно воздействуют на состояние региональных магистралей. И они также охотно пользуются незаконными съездами.

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В распоряжении «Ленавтодора» есть карты наиболее вредных карьеров, владельцы которых не строят законные примыкания, предпочитая заваливать водоотводные канавы дорог песком и землей. Таковых в 47-м регионе 36. Рабочие районных ДРСУ то и дело перекапывают нелегальные съезды, но практика показывает, что это как мертвому припарка - карьеры банально закапывают обратно и дороги продолжают разрушаться.

Но вот уже через месяц, к началу апреля 2020-го на ряде участков дорог, которые используются для вывоза из этих карьеров нерудных материалов, установят знаки ограничения предельной нагрузки на ось в 5 тонн. Информация о местах весовых ограничений будет передана дорожниками в ГИБДД. Полицейские экипажи тогда возьмут за практику организацию дежурств экипажей в местах выезда карьерных самосвалов на асфальтовые дороги.

В «Ленавтодоре» говорят, что данная мера продиктована необходимостью сохранить покрытие региональных дорог. Оно и понятно: после дождливой зимы (чувствуете диссонанс?) основание магистралей насыщено водой, очень пластично и постоянные чрезмерные весовые нагрузки негативно сказываются на состоянии грунтового покрытия и асфальтобетона.

Грузоперевозчики – ребята хитрые и, как правило, пренебрегают допустимыми весовыми нагрузками, объезжая федеральные трассы и дежурные машины системы «Платон». Грузовики следуют на региональные трассы Ленобласти и те несут повышенную нагрузку, в итоге разрушаясь. 

Как мы уже информировали, до конца 2020 года на трассах Ленинградской области будут введены в эксплуатацию автоматические пункты весогабаритного контроля. Они будут взвешивать фуры в движении, проверяя наличие перегруза. Первые 3 автоматических поста будут защищать дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» (дублёр федеральной трассы А-181 «Скандинавия») и «Осиновая роща — Магистральная». Об этом информирует ГКУ «Ленавтодор».

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Отзывы по теме
Знаменитым «Уралам» исполнилось семьдесят пять лет
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
Макар
«Урал Next» получил праворульную версию
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
Виталий
УРАЛ 4320
Подскажите, на Урале колёса в право, а машину тянет в лево.
Виталий
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«Дровосеки» и «карьерники» разрушают дороги. Как с ними бороться?
По информации ГКУ «Ленавтодор», в плачевное состояние пришли трассы «Чолово — Клуколово — Милодежь» и Красный Маяк — Пехенец — Киевское шоссе». И вину дорожники возлагают аккурат на лесозаготовителей и их тяжелую технику.Нельзя утерять связь с «большой землей»{{material_126128}} «Погрузка древесины ведется вечером и ночью, груженные лесовозы сразу же выезжают на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию», - говорится в официальном сообщении «Ленавтодора». По этой причине без связи с «большой землей» вскоре могут остаться и без того не жирующие деревни Чолово, Клуколово, Милодеж, Бор и Владычкино. Дорожные службы как могут воюют с «дровосеками», вплоть до таких мер, как перекапывание незаконных съездов к местам заготовки древесины. Но организации, валящие лес, засыпают канавы вдоль дорог пиленными бревнами, и тяжелые КрАЗы с «Уралами» легко выезжают на асфальтовые дороги. Теперь вот дорожники обратились за помощью в полицию. Смогут ли стражи порядка пресечь строительство новых нелегальных съездов, покажем время. «Платон» объедешь, от ГИБДД не уйдешьТем временем не меньше хлопот дорожным службам Ленобласти доставляют нерадивые перевозчики и владельцы месторождений. Их большегрузы также негативно воздействуют на состояние региональных магистралей. И они также охотно пользуются незаконными съездами. {{material_128788}} В распоряжении «Ленавтодора» есть карты наиболее вредных карьеров, владельцы которых не строят законные примыкания, предпочитая заваливать водоотводные канавы дорог песком и землей. Таковых в 47-м регионе 36. Рабочие районных ДРСУ то и дело перекапывают нелегальные съезды, но практика показывает, что это как мертвому припарка - карьеры банально закапывают обратно и дороги продолжают разрушаться. Но вот уже через месяц, к началу апреля 2020-го на ряде участков дорог, которые используются для вывоза из этих карьеров нерудных материалов, установят знаки ограничения предельной нагрузки на ось в 5 тонн. Информация о местах весовых ограничений будет передана дорожниками в ГИБДД. Полицейские экипажи тогда возьмут за практику организацию дежурств экипажей в местах выезда карьерных самосвалов на асфальтовые дороги. В «Ленавтодоре» говорят, что данная мера продиктована необходимостью сохранить покрытие региональных дорог. Оно и понятно: после дождливой зимы (чувствуете диссонанс?) основание магистралей насыщено водой, очень пластично и постоянные чрезмерные весовые нагрузки негативно сказываются на состоянии грунтового покрытия и асфальтобетона. Грузоперевозчики – ребята хитрые и, как правило, пренебрегают допустимыми весовыми нагрузками, объезжая федеральные трассы и дежурные машины системы «Платон». Грузовики следуют на региональные трассы Ленобласти и те несут повышенную нагрузку, в итоге разрушаясь.  Как мы уже информировали, до конца 2020 года на трассах Ленинградской области будут введены в эксплуатацию автоматические пункты весогабаритного контроля. Они будут взвешивать фуры в движении, проверяя наличие перегруза. Первые 3 автоматических поста будут защищать дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» (дублёр федеральной трассы А-181 «Скандинавия») и «Осиновая роща — Магистральная». Об этом информирует ГКУ «Ленавтодор».
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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