20 января 2022, 09:28
Водитель «Лады» выпрыгнул из машины за секунду до трагедии (видео)
В промзоне города Коврова произошел необычный инцидент, который чуть было не обернулся трагедией. Водитель самосвала МАЗ не опустил кузов и зацепил теплотрассу. Массивная конструкция рухнула вниз на припаркованные машины.
Дарья Климова Фото: zebra-tv.ru
Изображение загружается
Фото: zebra-tv.ru
Ранее мы писали
В среду, 12 января, на 1839-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла смертельная ...Читать далее
Водитель грузовика, 38-летний Анатолий работает на самосвале много лет. Он рассказал, что дёрнул рычаг, который опускает кузов, но проверять не стал и поехал. Свою вину он признал, извинился перед пострадавшими и пообещал компенсировать ущерб. В результате обрушения теплотрассы было повреждено три легковых автомобиля: Nissan Tiida, Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2114. К счастью, сами трубы не прорвало.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2114, Nissan Tiida (от 789 000 Р), Mitsubishi Lancer
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 960 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 610 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 410 000 РMitsubishi Lancer 2009 в Москве
- 180 000 РMitsubishi Lancer 2000 в Москве
- 90 000 РMitsubishi Lancer 1996 Нахабино
- 750 000 РNissan Tiida 2010 в Москве
- 180 000 РВАЗ (Lada) 2114 2009 в Москве
- 70 000 РВАЗ (Lada) 2114 2009 в Москве
- 630 000 РNissan Tiida 2008 в Москве
- 260 000 РMitsubishi Lancer 2004 в Москве
Новости по теме
Эксперты назвали иномарки с самыми надежными 1,6-литровыми моторами
17.11.2020, 11:41
Эксперты назвали недорогие иномарки с надежными моторами
01.05.2020, 12:44
В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan
09.10.2019, 13:01
«Глас народа»: хорошо ли полицейским на «Жигулях»?
25.06.2018, 08:39
Nissan Tiida вернется на конвейер Ижевского автозавода
26.05.2016, 17:52
Nissan сокращает выпуск машин С-класса
21.12.2015, 09:27
Новости по теме
Эксперты назвали иномарки с самыми надежными 1,6-литровыми моторами
17.11.2020, 11:41
Эксперты назвали недорогие иномарки с надежными моторами
01.05.2020, 12:44
В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan
09.10.2019, 13:01
«Глас народа»: хорошо ли полицейским на «Жигулях»?
25.06.2018, 08:39
Nissan Tiida вернется на конвейер Ижевского автозавода
26.05.2016, 17:52
Nissan сокращает выпуск машин С-класса
21.12.2015, 09:27
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин