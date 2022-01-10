Volkswagen отправил в отставку свой легендарный седан
Фото: Volkswagen
Volkswagen продавал седаны и универсалы Passat с момента запуска модели в 1973 году. В 2014-м в Европе дебютировала модель восьмого поколения (В8). В 2019 году автомобиль пережил рестайлинг, а выход Passat девятого поколения ожидается не ранее 2023 года. Пока же покупатели могут заказать или универсал Passat Variant, который стоит в Великобритании минимум 31 тысячу фунтов стерлингов (3,2 млн рублей по курсу), или фастбек Arteon за 38 тысяч фунтов стерлингов (3,9 млн рублей).
В 2023 году одновременно с Passat нового поколения на рынок должно выйти семейство электрокаров Aero-B. Они разделят платформу MEB с Volkswagen ID.3 и ID.4, но будут отличаться более вместительным салоном. В перспективе именно Aero-B придёт на смену классическим Passat с двигателями внутреннего сгорания.
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- 130 000 РVolkswagen Passat 1989 в Москве
- 1 180 000 РVolkswagen Passat 2011 в Москве
- 2 480 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
- 1 440 000 РVolkswagen Passat 2014 в Москве
- 1 999 000 РVolkswagen Passat 2017 в Москве
- 2 120 000 РVolkswagen Passat 2017 в Москве
- 2 890 000 РVolkswagen Passat 2020 в Москве
- 1 590 000 РVolkswagen Passat 2013 в Москве
- 679 000 РVolkswagen Passat 2010 в Москве
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