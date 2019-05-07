7 мая 2019, 15:01

Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21,7 млн рублей

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Российский офис Porsche объявил цену особой версии 911 Speedster, приуроченной к 70-летнему юбилею немецкой марки. Всего планируют собрать 1948 эксклюзивных спорткаров. Дилеры уже начали принимать заказы. Цена – минимум 21 681 000 рублей.
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21 7 млн рублей
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Прототип юбилейного Porsche 911 Speedster компания представила в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. В апреле на мотор-шоу в Нью-Йорк привезли уже товарный вариант. Сейчас на заводе Porsche в Цуффенхаузене началась серийная сборка эксклюзивных автомобилей. Запланированный тираж – 1948 экземпляров. Ведь 8 июня 1948 года считается официальной датой рождения немецкой автомобильной марки.

Созданием Porsche 911 Speedster занимались специалисты отдела Porsche Motorsport в Вайсахе при участии подразделений Style Porsche и Porsche Exclusive Manufaktur. Новый спорткар построили на шасси гоночного суперкара 911 GT3, а широкий кузов позаимствовали у Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet. В движение автомобиль приводит 4,0-литровый «атмосферник» мощностью 510 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». На разгон от нуля до «сотни» Porsche 911 Speedster тратит 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 308 км/ч.

Масса спорткара снижена до 1 465 килограммов за счет углепластиковых кузовных панелей: передних крыльев, крышки моторного отделения и багажника. Выхлопную систему изготовили из облегченной нержавеющей стали, а тормозные механизмы сделали карбон-керамическими. Ради экономии в весе создатели даже отказались от климатической установки. Отечественные дилеры уже начали принимать заказы. Цены начинаются от 21,7 млн рублей. Квота для России – всего 7 автомобилей.

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Отзывы по теме
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
Слава
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Юбилейный Porsche 911 Speedster оценили в 21,7 млн рублей
{{material_123568}}Прототип юбилейного Porsche 911 Speedster компания представила в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. В апреле на мотор-шоу в Нью-Йорк привезли уже товарный вариант. Сейчас на заводе Porsche в Цуффенхаузене началась серийная сборка эксклюзивных автомобилей. Запланированный тираж – 1948 экземпляров. Ведь 8 июня 1948 года считается официальной датой рождения немецкой автомобильной марки.Созданием Porsche 911 Speedster занимались специалисты отдела Porsche Motorsport в Вайсахе при участии подразделений Style Porsche и Porsche Exclusive Manufaktur. Новый спорткар построили на шасси гоночного суперкара 911 GT3, а широкий кузов позаимствовали у Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet. В движение автомобиль приводит 4,0-литровый «атмосферник» мощностью 510 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». На разгон от нуля до «сотни» Porsche 911 Speedster тратит 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 308 км/ч.Масса спорткара снижена до 1 465 килограммов за счет углепластиковых кузовных панелей: передних крыльев, крышки моторного отделения и багажника. Выхлопную систему изготовили из облегченной нержавеющей стали, а тормозные механизмы сделали карбон-керамическими. Ради экономии в весе создатели даже отказались от климатической установки. Отечественные дилеры уже начали принимать заказы. Цены начинаются от 21,7 млн рублей. Квота для России – всего 7 автомобилей.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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