23 сентября 2021, 14:28
Зачем обновленному Skoda Kodiaq вертолетная площадка на крыше? (видео)
Компания Skoda опубликовала видео, на котором небольшой вертолет садится и вновь взлетает со специальной площадки, закрепленной на крыше рестайлингового кроссовера Kodiaq. Довольно необычная опция для автомобиля массового сегмента.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Ранее мы писали
Накануне российский офис Skoda опубликовал цены рестайлингового кроссовера Kodiaq российский сборки, но самые ...Читать далее
Тем не менее, мы не рекомендуем вам пытаться повторить этот трюк. Стоковый кроссовер Kodiaq пришлось серьезно доработать, а именно, усилить заднюю подвеску. Ведь вертолет Robinson R22 весит вместе с пилотом и посадочной площадкой более 500 килограммов. Виртуозная посадка стала кульминацией шоу Robinson Helicopter Session 2021, организованного Nisa Air в Млада-Болеславе для владельцев и пилотов вертолетов.
Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 480 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 485 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 320 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 3 422 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 3 050 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 3 100 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 740 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 500 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 1 680 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 1 219 600 РSkoda Kodiaq 2021 в Москве
Новости по теме
Skoda раскрыла цену самого роскошного Kodiaq (она впечатляет)
09.09.2021, 15:55
Обновленный Skoda Kodiaq: основные комплектации и цены
08.09.2021, 10:06
ТОП-4 дизельных кроссоверов в России 2021 года
25.07.2021, 16:03
ТОП-7 лучших доступных автомобилей для молодых семей
08.07.2021, 16:15
Новости по теме
Skoda раскрыла цену самого роскошного Kodiaq (она впечатляет)
09.09.2021, 15:55
Обновленный Skoda Kodiaq: основные комплектации и цены
08.09.2021, 10:06
ТОП-4 дизельных кроссоверов в России 2021 года
25.07.2021, 16:03
ТОП-7 лучших доступных автомобилей для молодых семей
08.07.2021, 16:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Skoda Kodiaq
Купить Skoda Kodiaq 2020 в Москве
2 449 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2018 в Москве
2 547 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
2 570 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2018 в Москве
2 264 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2018 в Москве
2 547 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2021 в Москве
3 047 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
2 611 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
2 498 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2018 в Москве
2 398 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
2 415 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2021 в Москве
3 323 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
2 744 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2017 в Москве
2 296 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
3 385 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2020 в Москве
2 749 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2020 в Москве
3 079 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в Москве
2 513 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2018 в Москве
1 929 000 Р
Купить Skoda Kodiaq 2020 в Москве
2 059 849 Р
Купить Skoda Kodiaq 2019 в МосквеОбъявления о продаже Skoda Kodiaq
2 339 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин