Заглянем в салон нового BMW 7-Series: кинотеатр с шезлонгами
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Как и главный соперник, Mercedes S-Class, новейший седан BMW 7-Series имеет возможность подключения 5G, что позволяет пассажирам смотреть фильмы и ролики на видеосервисах, но не во время движения автомобиля.
Седан BMW 7-Series стал еще больше ориентирован на пассажиров второго ряда. Теперь они тоже смогут воспользоваться функцией голосового помощника. Но самое главное – отказ от двух отдельных экранов в пользу единого «телевизора», 31-дюймового дисплея Theater Screen с разрешением 8K, подвешенного к потолку. Кстати, высота салона выросла на 5 сантиметров, что привело к заметному увеличению пространства над головой сзади.
В базовой комплектации сидения обиты высококачественным кожзамом Veganza, но за доплату по-прежнему можно заказать натуральную кожу или комбинацию кожи и шерстяной ткани. Вместо стандартного заднего дивана можно заказать кресла с регулировками, вентиляцией и 9-ю режимами массажа. Более требовательным клиентам предложат пакет Executive Lounge с креслами-шезлонгами, бесшовными подставками для ног и широким диапазоном регулировок. Для управления креслами и климат-контролем в дверях установлены сенсорные экраны диагональю по 5,5 дюйма.
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