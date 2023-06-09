Злостный нарушитель на «ГАЗели» спровоцировал смертельное ДТП на трассе «Сортавала»
Фото: piter.tv
В результате, от полученных травм на месте аварии скончалась 74-летняя пассажирка легковушки. Водителя «Калины» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Виновник аварии не пострадал. За 2022 – 2023 годы его 63 раза привлекали к административной ответственности.
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Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
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11.01.2023, 15:54
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Российские страховщики проанализировали статистику по возгораниям автомобилей за 2022 год и назвали самые пожароопасные марки и модели. В расчет принимались только случаи по автомобилям с КАСКО, но статистика получилась любопытная. Лидируют отечественные модели.Читать далее
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АвтоВАЗ показал новый Lada Largus на видео: 150 сил и меньше 10 секунд до «сотни»
АвтоВАЗ рассказал о новой версии Lada Largus, опытное производство которой стартует на заводе в Ижевске в конце 2023 года. Сейчас инженеры приступили к ходовым испытаниям прототипа. Заявленные характеристики впечатляют.Читать далее
-
09.12.2022, 15:37
Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
В городе Шахты Ростовской области произошло необычное ДТП. Виновник аварии умер за рулем еще до того, как его неуправляемый автомобиль врезался в уличный столб.Читать далее
-
26.11.2022, 22:38
На АвтоВАЗе испытывают новую версию Lada Largus
На испытательном полигоне АвтоВАЗа, расположенном в районе села Сосновка, заметили новую модификацию фургона Lada Largus. Первый прототип новинки собрали в Центре Инжиниринга. Серийное производство планируют наладить на заводе в Ижевске в следующем году.Читать далее
-
14.11.2022, 18:07
На АЗС в Москве взорвался автомобиль (видео)
Инцидент произошел днем в понедельник, 14 ноября на одной из зеленоградских автозаправочных станций. По словам очевидцев, взорвалась грузовая «ГАЗель». Момент взрыва удалось снять случайному прохожему.Читать далее
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