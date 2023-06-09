Злостный нарушитель на «ГАЗели» спровоцировал смертельное ДТП на трассе «Сортавала»

26.12.2022, 15:04

АвтоВАЗ показал новый Lada Largus на видео: 150 сил и меньше 10 секунд до «сотни»

АвтоВАЗ рассказал о новой версии Lada Largus, опытное производство которой стартует на заводе в Ижевске в конце 2023 года. Сейчас инженеры приступили к ходовым испытаниям прототипа. Заявленные характеристики впечатляют.Читать далее