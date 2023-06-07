Смертельная авария парализовала движение на КАД: момент ДТП заснял на видеорегистратор
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Очевидцы говорят, что грузовик ехал на большой скорости, визга тормозов слышно не было, только звук сильного удара. В аварии погиб водитель КамАЗа, 41-летняя женщина и 35-летний мужчина госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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06.02.2023, 11:21
Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль
Компания Honda и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустили предупреждение «Не садитесь за руль» для владельцев некоторых моделей Honda и Acura, сошедших с конвейера 20 лет назад.Читать далее
-
27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
15.11.2022, 14:27
Нехватка чипов наносит ущерб японским автопроизводителям, несмотря на слабую иену
Японские автопроизводители сталкиваются с двойным ударом глобального дефицита чипов и завышенных цен на сырье, срывая производственные планы и компенсируя дополнительную прибыль, полученную от слабой иены. Читать далее
-
14.08.2022, 10:53
9 самых надежных и экономичных кроссоверов
По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
11.08.2022, 10:14
Toyota RAV4 стала в США бестселлером легкового сегмента
В июле американские дилеры реализовали чуть более миллиона новых легковых автомобилей или на 12% меньше, чем годом ранее. Все пять первых мест в рейтинге продаж заняли японские модели.Читать далее
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