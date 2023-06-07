Смертельная авария парализовала движение на КАД: момент ДТП заснял на видеорегистратор

14.08.2022, 10:53

9 самых надежных и экономичных кроссоверов

По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее