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20 сентября 2021, 17:02

10 классических американских пикапов, которые через несколько лет будут стоить безумных денег

В России классические пикапы редко получают любовь, которую они заслуживают в США. Но уже сегодня некоторые модели большая редкость и они могут стать очень желанной классикой для коллекционеров.
Фото: hotcars.com
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег
10 классических американских пикапов которые через несколько лет будут стоить безумных денег

Сегодня все больше покупателей смотрят в сторону рынка подержанных автомобилей, поскольку производство новых машин останавливается из-за множества проблем, включая недавнюю нехватку микропроцессоров. Цены на машины резко выросли во всех странах, причиной тому стали растущий спрос и нехватка подержанных автомобилей. При этом некоторые подержанные автомобили сейчас стоят дороже, чем новые.

Кто увлекается раритетными автомобилями, понимает, что некоторые забытые модели в гараже интереснее, чем драгоценные металлы. Например, как показывает недавнее исследование AXA Art, ценность MGA в хорошем состоянии за десятилетие увеличилась на 47%.

В США некоторые любители пикапов готовы преодолевать сотни миль, чтобы получить то, что они хотят, несмотря на цену. Покупка исторического автомобиля может стать хорошей долгосрочной инвестицией. Итак, давайте рассмотрим классические модели в которые можно инвестировать.

Ford Ranger (1983-1992 гг.)

В отличие от ранних версий, модель 1989 года получила обновление в середине цикла с рядом дополнительных функций, в том числе и более удобные сиденья. В свое время это было массовое производство. К сожалению, многие владельцы Ranger относились к машинам без должного уважения, и теперь энтузиасты ищут грузовички, которые находятся в хорошем состоянии.

Jeep Comanche (1986-1992)

Jeep, как и его американские конкуренты, желал завоевать часть рынка компактных пикапов 1980-х годов, который контролировался японскими автопроизводителями. Comanche был достаточно легким для четырехцилиндрового двигателя, и AMC создала под него специальный четырехцилиндровый мотор, который имел некоторые сходства с рядными шестицилиндровыми двигателями AMC. Но Ford Ranger и Chevrolet S10 превзошли Jeep Comanche в 2018 году, поэтому поиск хорошего пикапа займет некоторое время.

Chevrolet S-10 Baja (1988-1991)

Chevrolet S-10 был компактным пикапом, это первая модель, которую компания разработала без консультации с японским партнером. Автомобиль изначально предназначался для перевозки и доставки легких грузов, а не как настоящий внедорожник, но когда для модели 1988 года был добавлен пакет Baja, он превратился в настоящий грузовик. Стоимость первозданных версий с малым пробегом постепенно растет.

Dodge Dakota Sport Convertible (1989-1991)

Dakota Sport Convertible имел очень упрощенный дизайн. Когда верх был сложен, стальные тросы с обеих сторон поддерживали его. Компания ASC, которая в то время обозначала American Sunroof Company, но впоследствии стала American Specialty Cars, выпустила всего около 4000 единиц, поэтому эти автомобили стали настоящей редкостью.

Пикап Hudson 1946 года

Hudson наиболее известен своими модными автомобилями конца 40-х и успехом NASCAR, что делает его одной из самых знаковых независимых компаний в истории автомобилестроения. Пикап бренда стал культовым сразу с тех пор, как он вышел с завода. Грузовичок Hudson в свое время стоил 1100 долларов, за эти годы получил много внимания и славы, в результате чего его стоимость перешагнула порог в 50 000 долларов.

Dodge Power Wagon (1946-1956)

Dodge Power Wagon — классика американских пикапов. Производство этого автомобиля времен Второй мировой войны продолжалось до конца 1970-х годов, в основном без модификаций. Коллекционеров в первую очередь интересуют винтажные грузовики, выпускаемые с 1946 по 1956 год. Power Wagon стал первым среди серийных среднетоннажных грузовиков с колесной формулой 4x4, он был заимствован для гражданского пользования из военной серии Dodge WC. В начале 1950-х годов Power Wagon можно было купить за 1627 долларов, а сейчас отреставрированные модели стоят до 65 000 долларов.

GMC Syclone

GMC Syclone — это пикап с турбированным двигателем V6, который мог обогнать Chevrolet Corvette. Данная модель была выпущена тиражом в 2995 единиц, что очень ценится в мире коллекционеров. Сегодня, если вы найдете эту модель в США, рассчитывайте заплатить около 15 000 долларов.

Chevrolet El Camino (1978-1987)

В 1977 году в США были доступны базовые модели El Camino, El Camino Classic и El Camino SS. Базовые модели El Camino и мощные El Camino SS были возвращены в 1978 году вместе с новыми вариантами Conquista и Black Knight. El Camino SS продавали за 5000 долларов, всего было произведено 54 286 экземпляров. Эль Камино 1987 года в приличном состоянии стоит 9000 долларов, цены, как ожидается, продолжат расти. Лучше всего остановиться на бензиновых двигателях V8 1980-х годов, которые идеально соответствуют характеру автомобиля и при этом надежны.

Dodge Sweptside (1957-1959)

В грузовике Dodge Sweptside есть все, что вы ожидаете от прекрасного пикапа 50-х годов, и на сегодняшний день это один из самых дорогих коллекционных пикапов. По крайней мере, за последние несколько лет несколько моделей были выставлены на аукционе по цене 100 000 долларов. Поскольку, по оценкам экспертов, осталось менее 200 единиц, высокие цены сохранятся. Еще в 1950-х годах такой новый пикап стоил 2124 доллара.

Ford F-100 1956 года

В США пикапы Ford находятся на рекордно высоком уровне популярности. F-100 имеет репутацию одного из самых прочных пикапов на рынке, а его стильный оригинальный дизайн в 1950-х и 1960-х годах сделал его общественным фаворитом. F-100 первого поколения при надлежащем оснащении мог перевозить примерно такое же количество груза, как и более крупный F-100. Эти рабочие лошадки стоили 1611 долларов, когда их впервые представили более полувека назад. Восстановленная версия в настоящее время оценивается примерно в 65 000 долларов, и цены на них растут с каждым днем.

Упомянутые модели: Ford Ranger, Chevrolet El Camino, Jeep Compass (от 2 149 000 Р)
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