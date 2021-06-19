10 самых крутых автомобилей Джеймса Бонда
Citroen 2CV («Только для твоих глаз», 1981)
Вопреки расхожему мнению, что официальным автомобилем «Бондианы» является Aston Martin, агент секретной службы Ее Величества частенько водил и машины других марок. Например, миниатюрный и недорогой Citroen 2CV фактически спас Бонду жизнь и помог ему благополучно уйти от погони. Примечательно, что это одна из самых дешевых машин Бонда.
AMC Hornet («Человек с золотым пистолетом», 1974)
В «Человеке с золотым пистолетом» Бонд, которого играет Роджер Мур, украл красный хэтчбек Hornet X 1974 года промо из шоурума бангкокского дилера. Интересно, что в съемках участвовал не «обычный» Hornet. Для роли в «Бондиане» серийный автомобиль был серьезно модифицирован. Он получил заниженную усиленную подвеску, а рулевое колесо сместили ближе к центру. Наиболее захватывающей стала сцена, когда автомобиль перелетает через разрушенный мост, вращаясь при этом в воздухе.
Toyota 2000GT («Живешь только дважды», 1967)
В фильме о Бонде 1967 года «Живешь только дважды» Шон Коннери ездил на японском спорткаре Toyota 2000GT. Из-за высокого роста актера и относительно компактных размеров кабриолета механикам пришлось серьезно поработать над конструкцией. Резкий всплеск интереса покупателей к машинам Toyota после выхода фильма на экраны делает Toyota 2000GT классическим случаем успешного продакт-плейсмента. Кстати, Дэниел Крейг признался недавно, что именно Toyota 2000GT – его самый любимый автомобиль «Бондианы».
Ford Mustang Mach 1 («Бриллианты навсегда», 1971)
В фильме 1971 года «Бриллианты навсегда» Бонд реквизировал Ford Mustang Mach 1, чтобы уйти от погони. Особенно зрителям запомнилась сцена, когда он загоняет автомобиль в узкий переулок, балансируя на двух правых колесах, а выезжает – уже на двух левых.
BMW Z8 («И целого мира мало», 1999)
Спорткар BMW Z8 из фильма 1999 года – это не совсем Z8. Компания BMW предоставила для съемок прототип, оснащенный мотором V8 от BMW M5 (E39) мощностью 400 л.с., который мог разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Автомобиль также получил кучу отличных доработок от подразделения Q: титановую броню, брелок для дистанционного управления автомобилем, инфракрасную систему слежения и ракету класса «земля-воздух».
Aston Martin Vanquish («Умри, но не сейчас», 2002)
Купе Aston Martin V12 Vanquish демонстрирует в фильме 2002 году уникальную функцию «шапки-невидимки», позволяющую Бонду избежать атаки злодея на зеленом «Ягуаре». Помимо этой удивительной опции, подразделение Q установило на машину ракеты и пулеметы. Интересно, что автомобиль для фильма оснастили 300-сильным мотором V8 от Ford для увеличения тяги на льду.
Aston Martin V8 Vantage («Искры из глаз», 1987)
Тимоти Далтон стал четвертым исполнителем роли Бонда и сделал образ британского суперагента более реальным и близким к персонажу оригинальных книг Яна Флеминга. То самое можно сказать о его автомобиле Aston Martin Vantage из фильма 1987 года. Пуленепробиваемая машина получила пару ракет, выдвижные шипы в покрышках, дополнительные лыжи и встроенные в ступицы лазеры. Ожидается, что автомобиль появится в новом фильме «Не время умирать».
Lotus Esprit Turbo («Шпион, который меня любил», 1977)
Роджер Мур, третий и самый популярный Бонд, заявил, что «Шпион, который меня любил» – его самый любимый из фильмов о Бонде, в которых он снимался. Lotus Esprit по прозвищу «Мокрая Нелли» запомнился эпичной сценой автомобильной погони, которая началась на земле, а продолжилась под водой. Многие фанаты «Бондианы» считают этот Lotus лучшим автомобилем Бонда.
BMW 750iL («Завтра не умрет никогда», 1997)
BMW 750iL, показанный в фильме 1997 года – абсолютно исключительный автомобиль с потрясающим набором технологий и функций. Бонд мог дистанционно управлять седаном и его гаджетами с телефона. Автомобиль мог сам стрелять, сбрасывать шипы, распылять токсичный газ, а также автоматически ремонтироваться и подкачивать шины.
Aston Martin DB5 («Голдфингер», 1964)
Никакой другой автомобиль Джеймса Бонда не имеет шансов в сравнении с Aston Martin DB5. Нестареющий автомобиль впервые появился в фильме о Бонде 1964 года «Голдфингер». Фильм мгновенно стал хитом благодаря Джеймсу Бонда в исполнении Шона Коннери, и самому удивительному Aston Martin DB5. На сегодняшний день культовый автомобиль был показан в шести фильмах о Бонде и появится вновь в новом выпуске франшизы 007 под названием «Не время умирать», премьера которой перенесена на сентябрь 2021 года.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий