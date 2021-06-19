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19 июня 2021, 16:28

10 самых крутых автомобилей Джеймса Бонда

Джеймс Бонд на протяжении легендарной киноэпопеи сидел за рулем множества классных автомобилей, буквально нафаршированных разными шпионскими гаджетами. Мы попробовали выбрать из них десять самых крутых.
Фото: pinterest.com

Citroen 2CV («Только для твоих глаз», 1981)


Вопреки расхожему мнению, что официальным автомобилем «Бондианы» является Aston Martin, агент секретной службы Ее Величества частенько водил и машины других марок. Например, миниатюрный и недорогой Citroen 2CV фактически спас Бонду жизнь и помог ему благополучно уйти от погони. Примечательно, что это одна из самых дешевых машин Бонда.

AMC Hornet («Человек с золотым пистолетом», 1974)

В «Человеке с золотым пистолетом» Бонд, которого играет Роджер Мур, украл красный хэтчбек Hornet X 1974 года промо из шоурума бангкокского дилера. Интересно, что в съемках участвовал не «обычный» Hornet. Для роли в «Бондиане» серийный автомобиль был серьезно модифицирован. Он получил заниженную усиленную подвеску, а рулевое колесо сместили ближе к центру. Наиболее захватывающей стала сцена, когда автомобиль перелетает через разрушенный мост, вращаясь при этом в воздухе.

Toyota 2000GT («Живешь только дважды», 1967)


В фильме о Бонде 1967 года «Живешь только дважды» Шон Коннери ездил на японском спорткаре Toyota 2000GT. Из-за высокого роста актера и относительно компактных размеров кабриолета механикам пришлось серьезно поработать над конструкцией. Резкий всплеск интереса покупателей к машинам Toyota после выхода фильма на экраны делает Toyota 2000GT классическим случаем успешного продакт-плейсмента. Кстати, Дэниел Крейг признался недавно, что именно Toyota 2000GT – его самый любимый автомобиль «Бондианы».

Ford Mustang Mach 1 («Бриллианты навсегда», 1971)


В фильме 1971 года «Бриллианты навсегда» Бонд реквизировал Ford Mustang Mach 1, чтобы уйти от погони. Особенно зрителям запомнилась сцена, когда он загоняет автомобиль в узкий переулок, балансируя на двух правых колесах, а выезжает – уже на двух левых.

BMW Z8 («И целого мира мало», 1999)


Спорткар BMW Z8 из фильма 1999 года – это не совсем Z8. Компания BMW предоставила для съемок прототип, оснащенный мотором V8 от BMW M5 (E39) мощностью 400 л.с., который мог разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Автомобиль также получил кучу отличных доработок от подразделения Q: титановую броню, брелок для дистанционного управления автомобилем, инфракрасную систему слежения и ракету класса «земля-воздух».

Aston Martin Vanquish («Умри, но не сейчас», 2002)

Купе Aston Martin V12 Vanquish демонстрирует в фильме 2002 году уникальную функцию «шапки-невидимки», позволяющую Бонду избежать атаки злодея на зеленом «Ягуаре». Помимо этой удивительной опции, подразделение Q установило на машину ракеты и пулеметы. Интересно, что автомобиль для фильма оснастили 300-сильным мотором V8 от Ford для увеличения тяги на льду.

Aston Martin V8 Vantage («Искры из глаз», 1987)


Тимоти Далтон стал четвертым исполнителем роли Бонда и сделал образ британского суперагента более реальным и близким к персонажу оригинальных книг Яна Флеминга. То самое можно сказать о его автомобиле Aston Martin Vantage из фильма 1987 года. Пуленепробиваемая машина получила пару ракет, выдвижные шипы в покрышках, дополнительные лыжи и встроенные в ступицы лазеры. Ожидается, что автомобиль появится в новом фильме «Не время умирать».

Lotus Esprit Turbo («Шпион, который меня любил», 1977)


Роджер Мур, третий и самый популярный Бонд, заявил, что «Шпион, который меня любил» – его самый любимый из фильмов о Бонде, в которых он снимался. Lotus Esprit по прозвищу «Мокрая Нелли» запомнился эпичной сценой автомобильной погони, которая началась на земле, а продолжилась под водой. Многие фанаты «Бондианы» считают этот Lotus лучшим автомобилем Бонда.

BMW 750iL («Завтра не умрет никогда», 1997)


BMW 750iL, показанный в фильме 1997 года – абсолютно исключительный автомобиль с потрясающим набором технологий и функций. Бонд мог дистанционно управлять седаном и его гаджетами с телефона. Автомобиль мог сам стрелять, сбрасывать шипы, распылять токсичный газ, а также автоматически ремонтироваться и подкачивать шины.

Aston Martin DB5 («Голдфингер», 1964)


Никакой другой автомобиль Джеймса Бонда не имеет шансов в сравнении с Aston Martin DB5. Нестареющий автомобиль впервые появился в фильме о Бонде 1964 года «Голдфингер». Фильм мгновенно стал хитом благодаря Джеймсу Бонда в исполнении Шона Коннери, и самому удивительному Aston Martin DB5. На сегодняшний день культовый автомобиль был показан в шести фильмах о Бонде и появится вновь в новом выпуске франшизы 007 под названием «Не время умирать», премьера которой перенесена на сентябрь 2021 года.

Упомянутые модели: Aston Martin DB5, Citroen 2 CV
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