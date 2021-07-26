10 самых крутых автомобилей в кино
TVR Tuscan («Пароль «Рыба-меч»)
Несмотря на звездный актерский состав, сценарий этого очередного голливудского блокбастера оказался слабоват. Спас ситуацию редкий британский спорткар TVR Tuscan 2000 года, которым управлял Джон Траволта. Сцена погони по городским улицам стала настоящим украшением этого посредственного фильма и может считаться одной из самых зрелищных в кино.
Koenigsegg Agera R («Жажда скорости»)
Фильм «Жажда скорости» снят по мотивам одноименной серии гоночных игр (Need For Speed). На сюжет можно не обращать внимания, а просто получить удовольствие от красивых автомобилей и рева их двигателей. Три ключевых персонажа гоняли на Koenigsegg Agera R. Интересно, что фильме снимались копии, а не оригинальные гиперкары. И таких копий было всего две, а третий автомобиль был копией предшественника – Koenigsegg Agera 2010 года.
BMW i8 («Миссия невыполнима: протокол Фантом»)
Создатели каждой следующей серии франшизы задаются целью сделать драки и погони еще более масштабными и зрелищными. В эпизоде «Протокол Фантом» снялось сразу несколько моделей BMW, включая новейший концепт BMW i8, а весь фильм можно считать одним из успешных примеров продакт-плейсмента. Сцена погони с футуристическим спортивным купе помогла убедить покупателей, что 1,5-литровый трехцилиндровый спортивный автомобиль может быть крутым.
Citroën 2CV («Джеймс Бонд. Только для твоих глаз»)
Обычно секретный агент Джеймс Бонд ездит на крутых спорткарах Aston Martin. Забавный желтый Citroën 2CV стал одной из самых дешевых машин Бонда. Тем не менее, миниатюрный французский автомобильчик фактически спас жизнь Бонду в исполнении Роджера Мура и помог ему благополучно уйти от погони.
Toyota Supra («Форсаж»)
Быстрые автомобили, великолепные женщины и множество динамичных сцен – вот рецепт популярности всех фильмов «Форсаж». И хотя список экзотических автомобилей продолжает расти, попросите любого поклонника франшизы назвать хоть одну машину из фильма, и это, скорее всего, будет оранжевая Toyota Supra О'Коннора, оснащенная уникальным рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом.
Ford Shelby Mustang GT500 («Угнать за 60 секунд»)
Фильм Доминика Сены, вышедший на экраны в 2000 году – это ремейк одноименной картины 1974 года. В обоих случая сюжет закручен вокруг кражи 50 крутых суперкаров, задающих приятный тон в течение двух часов. Ferrari, Porsche и высококлассные маслкары… Но в центре внимания находится святой Грааль американского автопрома – редкий и ценный Shelby GT500. Продюсеры заказали для фильма семь копий, две из которых по окончании съемок были подарены Николасу Кейджу и Джерри Брукхаймеру.
Audi R8 («Железный человек»)
В гараже Тони Старка стояло много достойных автомобилей, но всем им он предпочитал серебристый суперкар Audi R8. Автомобиль появляется и в первой, и во второй частях фильма. Короткие сцены с Audi R8 стали лучшей рекламой для этого уникального и мощного автомобиля.
Porsche 911 Turbo («Плохие парни»)
История повествует о приключениях двух полицейских. Один – хороший семьянин и водит ничем не примечательный универсал. Его напарник – холостяк, неожиданно получивший наследство, гоняет на роскошном Porsche 911 Turbo. В фильме 1995 года особенно захватывающей можно считать сцену погони, в которой участвуют полицейские на Porsche 911 Turbo и плохие парни на крутой AC Cobra.
Ferrari 250 GT California («Феррис Бьюллер берёт выходной»)
Комедия рассказывает о старшекласснике Феррисе Бьюллере, которые симулирует болезнь, чтобы остаться дома, а затем одалживает роскошную Ferrari образца 1961 года отца своего приятеля и едет с друзьями кататься. Правда, в итоге, хэппи-энд ожидает только Ферриса, но не Ferrari.
Ford XB Falcon («Безумный Макс»)
Действие киноленты разворачивается в постапокалиптическом обществе, где правит насилие. Изначально фильм снимали вовсе не об автомобилях, но так уж получилось, что Ford XB Falcon или «Желтый Перехватчик» стал одной из самых известных машин в истории кинематографа. Интересно, что снявшийся в «Безумном Максе» Ford изначально был полицейским автомобилем. Когда он отслужил свой срок, продюсеры купили его для участия в съемках.
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