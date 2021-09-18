3 надежных японских кроссоверов стоимостью до 1,5 млн рублей
Редакция сайта Тарантас Ньюс изучила рынок автомобилей с пробегом и выбрала наиболее интересные японские кроссоверы стоимостью до 1,5 млн рублей.
Mazda CX-5
Кроссовер CX-5 уже долгие годы является одной из самых популярных моделей Mazda в России – как у дилеров, так и на вторичном рынке. При должном обслуживании автомобиль может проехать не одну сотню тысяч километров. Наиболее популярны версии с мотором объемом 2,0 литра (150 сил) или с 2,5-литровым агрегатом (192 л.с.). Трансмиссия: «автомат», привод – передний или полный. Дизельные версии с 2,2-литровым турбомотором считаются менее надежными. В бюджет 1,5 млн рублей укладываются дорестайлинговые Mazda CX-5 2013 – 2014 года выпуска с пробегом около 100 – 140 тыс. километров. Альтернативу им составляют рестайлинговые версии первого поколения с пробегом порядка 200 тыс. километров.
Honda CR-V
Кроссоверы CR-V славятся своей надежностью, и четвертое поколение модели не является исключением. Многие владельцы долгие годы не расстаются со своими машинами, поскольку не видят смысла менять весьма комфортный, просторный и надежный автомобиль. На рынке широко представлены версии с мотором 2.0 (150 л.с.), который работает в паре с «механикой» или «автоматом». Также можно найти версии с безотказным 2,4-литровым агрегатом (190 л.с.) в сочетании с автоматической коробкой передач. За 1,5 млн рублей можно подобрать достойный дорестайлиновый кроссовер 2013 – 2014 года выпуска с пробегом порядка 140 – 170 тыс. километров.
Toyota RAV4
Toyota RAV4 четвертой генерации не нуждается в дополнительном представлении, ведь по дорогам России ездят десятки тысяч автомобилей разных поколений. Кроссовер предлагается с 2,0-литровым двигателем (146 л.с.), который сочетается с МКПП или вариатором, а также с передним или полным приводом. В целом, вариатор на этой модели нельзя назвать проблемным, но по надежности он не сравнится с механикой, а в случае поломки ремонт вариатора выльется в круглую сумму. Также встречаются 2,2-литровые дизельные версии (150 л.с.) с «автоматом» и полным приводом. Самый мощный вариант дорестайлинговой версии четвёртого поколения – кроссовер с мотором 2,5 литра (180 л.с.), «автоматом» и системой полного привода. В оговоренный бюджет попадают автомобили 2013 – 2015 года выпуска с пробегом около 140 – 160 тыс. километров.
- 1 240 000 РToyota RAV4 2017 в Москве
- 2 325 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
- 2 249 000 РHonda CR-V 2017 в Москве
- 1 150 000 РHonda CR-V 2008 в Москве
- 1 833 900 РHonda CR-V 2015 в Москве
- 2 149 000 РHonda CR-V 2017 в Москве
- 2 295 000 РToyota RAV4 2019 в Москве
- 1 745 000 РHonda CR-V 2013 в Москве
- 2 960 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 899 000 РHonda CR-V 2015 в Москве
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