4 самых ненадежных кроссовера с пробегом на российском рынке
Эксперты портала Njcar поговорили с автовладельцами и автомеханиками, чтобы выбрать среди популярных кроссоверов с пробегом те, которые лучше не покупать на вторичном рынке. Как и в любом уважающем себя рейтинге, начнем с конца.
3 место: Skoda Yeti
Компактный чешский кроссовер Skoda Yeti оснащался турбомоторами TSI объемом 1,2 или 1,4 литра. Версии с роботизированной коробкой передач DSG сулили своим владельцам проблемы с мотором или трансмиссией уже после пробега в 100 тысяч километров.
2 место: Kia Sportage, Hyundai ix35
Кроссоверы 2010 – 2015 годов выпуска оснащались 2,0-литровыми двигателями с маркировкой G4KD и G4NA, которые и стали слабым звеном этих автомобилей. Разрушение катализатора и последующее появление задиров в цилиндрах приводило к выходу из строя мотора после пробега 80 – 90 тысяч километров. При этом капитальный ремонт ДВС стоит весьма дорого, и не каждый автосервис берется за такую работу.
1 место: Mazda CX-7
Самым проблемным признали среднеразмерный кроссовер Mazda CX-7 с турбированным 2,3-литровым двигателем. Именно этот агрегат, по общему мнению, является источником головной боли автовладельцев. Из-за конструктивных особенностей преждевременному износу подвержена турбина, а сам ДВС склонен к перегреву, и проблемы возникают уже на пробеге в 80 тысяч километров.
- 715 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
- 2 680 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 669 000 РMazda CX-7 2011 в Москве
- 120 000 РKIA Sportage 1999 в Москве
- 879 000 РHyundai ix35 2010 в Москве
- 1 997 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 885 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 580 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 735 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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